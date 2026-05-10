Kurz vor elf Uhr am Sonntagvormittag erreichte das erste kleine Zubringerboot die Hafenmole von Granadilla im Süden Teneriffas. An Bord: die ersten Passagiere der „MV Hondius“, jenes Expeditionskreuzfahrtschiffs, auf dem ein Hanta-Virus-Ausbruch drei Menschen das Leben kostete und das seit Tagen internationale Behörden und die Weltöffentlichkeit in Atem hält.

Die Szenen des Rücktransports an Land erinnerten an Corona-Zeiten: In Schutzkleidung gehüllt, mit FFP2-Masken vor Mund und Nase, stiegen 13 spanische Passagiere und ein spanisches Crew-Mitglied aus dem Boot. Sie durften nur Handgepäck mitnehmen, das in Plastiksäcke verpackt war.

Wenig später saßen sie in einem roten Bus der militärischen Katastrophenschutzeinheit UME. Ziel der Busfahrt war ein komplett abgeschirmter Bereich des nur zehn Minuten entfernten Flughafens Teneriffa Süd, auf dem jeden Tag Tausende von Urlaubern ankommen und abfliegen.

„Keine Symptome“

Nach den Spaniern folgten sechs niederländische und fünf deutsche Passagiere. Sie wurden zusammen mit einem Mediziner der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der auf den Kapverden an Bord gegangen war, mit einer Sondermaschine nach Amsterdam ausgeflogen. Die Niederlande übernahmen auch den Rücktransport von Staatsbürgern aus Belgien und Griechenland. Weitere Sonderflüge gingen am Sonntag unter anderem nach Frankreich, Großbritannien und in die USA. Für Montag wurde ein letzter Flug für Reisende aus Australien, Neuseeland und asiatischen Ländern erwartet.

Die „MV Hondius“ hatte Teneriffa in den Morgenstunden von den Kapverdischen Inseln kommend erreicht. Das Schiff durfte aus Sicherheitsgründen nicht am Kai anlegen, sondern musste einige hundert Meter entfernt im Hafenbecken ankern. Kurz vor Sonnenaufgang ging ein spanisches Medizinerteam an Bord, um Passagiere und Besatzungsmitglieder erneut zu untersuchen. „Das Team, das an Bord die epidemiologische Bewertung vornimmt, teilt uns mit, dass weiterhin alle Passagiere symptomfrei sind“, erklärte Spaniens Gesundheitsministerin Mónica García. Sie beobachtete zusammen mit WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus im Hafen die Evakuierungsaktion.

Die „MV Hondius“ durfte auf Teneriffa nicht am Kai anlegen, sondern musste aus Sicherheitsgründen im Hafenbecken ankern. © AFP/JORGE GUERRERO

Auf der Hafenmole war ein Großaufgebot aus Sanitätern, Polizisten und Katastrophenschützern im Einsatz. Ein gelbes Feldlazarett und eine provisorische Leitstelle waren dort aufgebaut worden. Auf dem Wasser umkreisten Boote der Guardia Civil das Schiff.

Evakuierung politisch umstritten

Die Logistik der Operation folgte einem Prinzip: kein Kontakt zur Bevölkerung, kein Kontakt zu Urlaubern, keine normale Abfertigung. Die Passagiere wurden durch einen abgeschirmten Transportkorridor zum Flughafen gebracht. Dort stiegen sie, ohne mit anderen Reisenden zusammenzutreffen, in die bereitstehenden Maschinen. Die Evakuierung war politisch bis zuletzt umstritten. Die kanarische Regionalregierung hatte sich gegen die Ankunft des Schiffes gewehrt. Die Regierung in Madrid, die einer Bitte der WHO folgte, ordnete die Aufnahme der „MV Hondius“ aber schließlich an. „Einen sicheren Hafen anzubieten, ist eine moralische und rechtliche Pflicht gegenüber unseren Bürgern, Europa und dem Völkerrecht“, sagte Premier Pedro Sánchez.

WHO-Generaldirektor Adhanom Ghebreyesus wandte sich in einem Aufruf an die Bevölkerung Teneriffas und sagte: „Ich weiß, dass Sie besorgt sind. Ich weiß, dass Erinnerungen hochkommen, wenn Sie das Wort ‚Ausbruch‘ oder ‚Epidemie‘ hören – Erinnerungen, die keiner von uns ganz überwunden hat. Aber ich möchte, dass Sie mich klar verstehen: Das ist kein zweites COVID-19. Das derzeitige Risiko für die öffentliche Gesundheit durch das Hanta-Virus bleibt gering.“ Das Hanta-Virus wird in der Regel über Nagetiere und deren Ausscheidungen übertragen. Bei der beim aktuellen Ausbruch nachgewiesenen südamerikanischen Andes-Variante sind in seltenen Fällen auch Übertragungen von Mensch zu Mensch möglich.