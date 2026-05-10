Die deutsch-österreichische Schauspielerin Senta Berger (84) will zu ihrem 85. Geburtstag am kommenden Mittwoch (13. Mai) gerne einen Walzer tanzen. So kämpferisch, wie sie ist, sollte es ihr auch gelingen: Die Schauspielerin, die auf eine lange internationale Filmkarriere zurückblicken kann, berappelte sich nach ihrem Sturz im Jänner wieder. Das macht Hoffnung auf weitere Filmprojekte.

Sturz auf dem Weg zur Bühne

Berger war Anfang des Jahres in Hamburg auf dem Weg zur Bühne gestürzt, dabei hatte sie einen Oberschenkelbruch erlitten. Die Operation sei laut Medienberichten ohne Komplikationen verlaufen. Die Schauspielerin musste jedoch alle anstehenden Termine absagen, darunter auch Auftritte zur Premiere ihres neuen Kinofilms „Ach diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“.

Bald wieder auf der Bühne

Ihren Geburtstag will die in Wien geborene Berger im kleineren Kreis mit der Familie feiern - und dann bald wieder auf der Bühne stehen: in Loriots „Szenen einer Ehe“, zusammen mit Friedrich von Thun. Die beiden spielten schon so oft zusammen, dass sie als deutsches Fernsehtraumpaar gelten.

Berger war ab 1966 mit dem späteren Filmregisseur Michael Verhoeven bis zu dessen Tod vor zwei Jahren verheiratet. Dieser Schicksalsschlag habe große Auswirkungen auf ihr persönliches Verhältnis zu ihrem Alter gehabt. Lange Zeit sei sie in ihrer eigenen Wahrnehmung nicht alt gewesen. „Wirklich alt fühle ich mich erst jetzt“, gab sie in einem Interview zu und erklärte, dass das sicherlich damit zu tun habe, „dass ich jetzt alleine bin“. Berger hat zwei Söhne.

Video: Senta Berger spricht über ihren schweren Sturz