Im Salzburger Stadtteil Liefering ist am Freitagabend eine Leiche aus dem Salzachsee geborgen worden. Die Todesursache war am Samstag vorerst noch unklar. "Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen", sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage der APA. Informationen über die Identität der toten Person lagen nicht vor. Im Einsatz waren Polizei und Feuerwehr. Die Leiche war zwischen 20.00 und 21.00 Uhr aus dem Wasser geholt worden.

Laut Polizei wurde eine Obduktion angeordnet, die von der Gerichtsmedizin durchgeführt wird und die Todesursache klären soll. Wann das Ergebnis feststeht, könne sie derzeit nicht sagen, erklärte die Sprecherin.