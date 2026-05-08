Mit Markus Zottler stellt die Kleine Zeitung heuer den Wirtschaftsjournalisten des Jahres. Aber auch im journalistischen Nachwuchsbereich gibt es etwas zu feiern: Marie Miedl-Rissner aus der Bundeslandredaktion Steiermark und Marco-William Ninaus, Leiter des Büros in Klagenfurt, haben es auf die Bestenliste „30 unter 30“ geschafft. Ninaus überzeugt die Jury durch inhaltliche und journalistische Vielseitigkeit, Miedl-Rissner mit „herausragenden Geschichten mit Herz und Hirn“. Die 24-Jährige setzt sich in ihren Geschichten unter anderem mit dem Thema Pflege auseinander.
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30 unter 30
Journalistischer Nachwuchs ausgezeichnet
Traditionell kürt das Branchenmagazin „Österreichs Journalist:in“ nicht nur die Journalisten des Jahres, sondern auch junge Nachwuchshoffnungen. Zwei Auszeichnungen für die Kleine Zeitung.