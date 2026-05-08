Es ist ein einmaliger Ausblick, den man von der an sich kurzen Brücke hat: Unter einem kämpft sich die Schloßbergbahn hoch, der Blick reicht von der Mur über Reininghaus bis zum Plabutsch. Ein Blick, der nun nach langer Zeit wieder möglich ist. Denn die historische Schloßbergbahnbrücke wurde saniert und ist seit Freitag wieder begehbar.

2023 schon wurde im Zuge einer Überprüfung festgestellt, dass innerhalb von drei Jahren dringender Sanierungsbedarf besteht. Im Herbst 2025 wurden die Arbeiten begonnen, jetzt ist das 420.000 Euro teure Projekt abgeschlossen. „Pünktlich zur Hauptsaison“, so Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) und Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ).

Schloßbergbahnbrücke: Die Brückenelemente mussten mit dem Hubschrauber eingeflogen werden

Die Brücke befindet sich im geschützten Landschaftsteil des Schloßbergs und ist Teil eines denkmalgeschützten Gartenensembles. Die Sanierung erfolgte daher in enger Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt sowie einem Ziviltechnikerbüro, um den historischen Bestand bestmöglich zu erhalten und gleichzeitig die Sicherheit langfristig zu gewährleisten. Sowohl der Unter- als auch der Überbau mussten erneuert werden, die Brückenelemente mussten mit dem Hubschrauber transportiert werden. Die Flüge wurden mit der Installation des neuen Hochbehälters sowie notwendigen Baumpflegearbeiten koordiniert.

Ein zentrales Augenmerk lag auf dem Erhalt der historischen Nietverbindungen, die als charakteristisches Element der Konstruktion bestehen bleiben mussten. „Den Besucherinnen und Besuchern steht nun wieder ein wichtiger Verbindungsweg am Grazer Schloßberg zur Verfügung – sicher, nachhaltig und im Einklang mit dem historischen Erbe“, sagt Holding-Vorständin Alice Loidl.