Es bestehe kein „fachlich-sachlicher Grund“, jetzt eine „überhastete, unvorbereitete Auflösung des Standorts“ durchzuführen. Diese Meinung vertritt die Leiterin des Schulmuseums in Klagenfurt, die ihre Gefühlslage auf vier Seiten zu Papier gebracht und Bürgermeister Christian Scheider (FSP) übermittelt hat. Die Mitarbeiterin der Stadt Klagenfurt kämpft um ihr Museum, und damit gegen die Stadtpolitik.

Aus Budgetgründen möchte sich die Landeshauptstadt vom Museumsbetrieb verabschieden. Das beschloss der Stadtsenat schon im vergangenen September. Seitdem laufen Gespräche mit dem Landesmuseum, das das Schulmuseum und das dazugehörige Archiv übernehmen soll. Zwar würde die Mitarbeiterin auf der Gehaltsliste der Stadt bleiben, die im Besitz der Stadt befindlichen Räumlichkeiten in der Lidmanskygasse 22 könne sie aber vermieten und in eine ertragreiche Einnahmequelle verwandeln. So weit der Plan, der darauffolgende Prozess aber stockt.

Appell an den Bürgermeister

Warum? Das hat verschiedene Gründe. Aus Sicht der Schulmuseumsleiterin fehle es an einem Ausstellungskonzept, an Zukunftsvisionen und an vertraglichen Regelungen mit dem Landesmuseum. Und während sie ihr Museum mit Ende des Schuljahres räumen müsse, gebe es für die Räumlichkeiten keine potenziellen Käufer oder Nachmieter. „Es sind also keine positiven finanziellen Wirkungen für die Stadt zu erwarten“, schreibt sie an den Bürgermeister. Ihr Appell: Im Sinne der über 45 Jahre lang geleisteten Aufbauarbeit soll Scheider den geplanten Umzug vorläufig abblasen.

Suche nach neuen Mietern

Das sieht der Stadtchef kritisch. „Jeder kann seine Meinung kundtun“, sagt Scheider, „aber wenn das Land das Museum übernehmen möchte, ist es sicherlich eine Aufwertung.“ Er gibt ihr aber dahingehend recht, dass die finanziellen Vorteile für die Stadt dargelegt werden müssen. Und das sei noch nicht passiert. „Die Änderung sollte eine Einsparung ergeben und nicht zu einem Sesselrücken führen.“ Dafür könnte Scheider aber sogar selbst sorgen. Denn das im selben Gebäude beheimatete Seniorenbüro bekundete bei ihm das Interesse an den Räumlichkeiten des Schulmuseums. Kommt es zur Übernahme, fällt die finanzielle Sinnhaftigkeit hinter dem Museums-Umzug endgültig weg. Dieses Szenario macht Scheider aber von der Frage abhängig, ob es andere mögliche Mieter gebe.

Daran arbeitet die Facility-Management-Abteilung von Julian Geier (ÖVP). Dort klopfte bereits die Gustav-Mahler-Privatuniversität an. „Es gibt eine Interessensbekundung. Die Abteilung kümmert sich darum, wir sind aber noch weit davon entfernt, auf politischer Ebene darüber zu diskutieren“, sagt Geier. Bildungsreferent Vizebürgermeister Ronald Rabitsch (SPÖ), auf dessen Bestreben das Schulmuseum zur Landessache werden soll, zeigt sich frustriert. „Ziel war es, dass die gesamte Fläche alternativ genutzt werden kann oder es zu einem etwaigen Verkauf der Immobilie kommt. Rausgekommen ist das Gegenteil“, sagt Rabitsch. Er kündigt Gespräche mit der zuständigen Bildungsabteilung an.