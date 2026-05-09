Wir müssen ein Zeichen setzen! Wer so etwas fordert, verlangt nicht nach einem Komma, wohl aber nach einem Ausdruck für seine moralische Erregung. Und an dieser herrscht kein Mangel: Ständig werden Zeichen gesetzt, um auf Missstände aller Art, auf falsche Ansichten, unerträgliche Verhaltensweisen, gefährliche Entwicklungen oder marginalisierte Minderheiten aufmerksam zu machen.

Der Senat der Universität Wien setzt ein Zeichen, indem er Ehrungen für Wissenschaftler zurückzieht, die nicht die richtige Gesinnung haben; der ORF setzt ein Zeichen nach dem anderen, um in allen Belangen Transparenz einzumahnen; Unternehmen lassen an ausgerufenen Gedenk- und Aktionstagen ihre Logos in den einschlägigen Farben erstrahlen, um ein Zeichen zu setzen; für und gegen alles gibt es professionell organisierte Kampagnen und offene Briefe, die zur Unterschrift aufrufen, um ein Zeichen zu setzen; gegen die Teilnahme Israels am ESC muss ein starkes Zeichen gesetzt werden; gegen grassierenden Rassismus und Sexismus müssen in Fußballstadien und Kirchen deutliche Zeichen gesetzt werden, ebenso gegen jede Form der Ungleichheit und gegen den Kapitalismus ohnehin.

Keine Frage, es gibt ziemlich viel, was in dieser Welt schiefläuft, und nicht alles hinzunehmen, gehört zu einer lebendigen politischen Kultur. Doch was bedeutet es eigentlich, ein Zeichen zu setzen? Und was ist daran so verlockend? Und was bewirkt es? Ein Zeichen ist kein Argument, kein artikulierter Widerspruch, keine reflektierte Kritik, kein Angebot zur Auseinandersetzung, keine Erkenntnis. Sehr wohl jedoch eine Pose, eine Geste, ein Signal, eine symbolische Handlung. Diese verweist aber vorrangig auf sich selbst: Wir setzen ein Zeichen – die Betonung liegt auf dem Wir.

Die unmittelbare Aufforderung einer Zeichensetzung lautet: Schau hin! Doch das meint nicht selten: Schau auf mich! Man sieht weniger den Missstand als vielmehr denjenigen, dem dieser zum Vorwand für eine Selbstdarstellung wird – verständlich in einer Welt, in der alles um das goldene Kalb der medialen Aufmerksamkeit tanzt. Klar: Das ist immer noch besser, als gar nichts zu tun. Allerdings enthebt uns eine Geste oder Unterschrift auch der Frage, ob und was tatsächlich verändert werden kann. Die Zeichensetzung entlastet von Verantwortung und verschafft dennoch ein gutes Gewissen.

Die neue Selbstgenügsamkeit

Wenn die Empörungsbekundung jedoch angemessenere Verfahren verdrängt, gar ersetzt, wird es problematisch. Wer in einer wissenschaftlichen Kontroverse auf den rationalen Diskurs verzichtet und stattdessen durch Ausladungen, Boykottaufrufe oder Denunziationen ein Zeichen setzen will, hat den Sinn von Wissenschaft nicht verstanden. In dieser geht es nicht darum, seiner guten Sache zum Sieg zu verhelfen, sondern um die Annäherung an die Wahrheit.

Ähnlich in der Politik. Dort, wo sie ernsthaft betrieben wird, bedarf es keiner spektakulären Zeichensetzungen. Es genügt, nach praktikablen Lösungen im Rahmen demokratisch legitimierter Entscheidungsstrukturen zu suchen. Gegen Ungerechtigkeit auf die Straße zu gehen, ist das eine. Gegen sie anzukämpfen, etwas ganz anderes. Für eine Zeichensetzung genügt man sich selbst; für die Verwirklichung seiner Vorstellungen benötigt man Mehrheiten.

Die Attraktivität der neuen Kunst der Zeichensetzung liegt in der Inszenierung einer moralischen Überlegenheit, die sich mühsame Überzeugungsarbeit ebenso ersparen kann wie kritisches Nachfragen. Man glaubt sich im Recht, das erübrigt jede Diskussion. Vielleicht sollten wir wieder lernen, Zeichen dort zu setzen, wo sie nicht der Selbstgefälligkeit, sondern dem Denken weiterhelfen: in sorgfältig überlegten Satzgefügen.