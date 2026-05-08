Die Staatsanwaltschaft Linz hat die Ermittlungen nach dem zweifachen Femizid und Suizid am Donnerstag vor einem Gasthaus in Linz-Urfahr übernommen. Der bei den Toten gefundene Abschiedsbrief wurde inzwischen ausgewertet. Daraus geht hervor, dass dem 88-jährigen mutmaßlichen Täter wohl die neue Lebenssituation der 61-jährigen Tochter, die in Deutschland wohnte, nicht recht war, führte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft aus.

Der Vater habe anscheinend befürchtet, dass nach seinem und dem Ableben der Ehefrau die bereits auf die Tochter überschriebene Eigentumswohnung in Linz verkauft würde, gab die Sprecherin die Gedankengänge des Mannes aus dem Abschiedsbrief wieder. Aus seiner Sicht dürfte diese Annahme mit ein Grund für die Tötung von Tochter und Frau gewesen sein, so die Rückschlüsse der Ermittler.

Täter und Opfer waren noch gemeinsam essen

Bevor der mutmaßliche Täter am Donnerstag gegen 13.30 Uhr vor dem Wirtshaus seine 89-jährige Frau und die Tochter erschoss und sich das Leben nahm, waren die drei in dem Lokal essen gewesen, so die Ermittlungen. Im Wirtshaus sei es laut Zeugenaussagen zu keinem hörbaren Streit gekommen. Nach dem Verlassen des Lokals wurde das Gewaltverbrechen verübt. Der Mann hatte die Waffe, die er laut Angaben der Polizei illegal besessen habe, demnach dabeigehabt. Wie viele Schüsse er abgab, war noch unklar.

Ab Freitagmittag sollen die drei Toten obduziert werden. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft rechnete am späteren Nachmittag mit einem Ergebnis.

Drei Gewaltverbrechen in Linz in der Öffentlichkeit seit März

Seit Mitte März ist die Gewalttat vom Donnerstag die dritte in Linz in der Öffentlichkeit. Zuerst wurde auf der Landstraße ein Passant niedergestochen und ein zweiter schwer verletzt. Mitte April schlug ein Mann auf dem Südbahnhof einem Sicherheitsmitarbeiter einer nahegelegenen Bank mit einem Beil auf den Kopf und verletzte ihn schwer. Ebenfalls im April hatten Polizisten nach derzeitigem Ermittlungsstand in Notwehr einen mit Schere und Spritze bewaffneten Mann in einer Linzer Wohnung erschossen. Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) und der zuständige Stadtrat Michael Raml (FPÖ) haben danach Vertreter der Exekutive sowie aus dem Präventions- und Sozialbereich am 11. Mai zu einem Sicherheitsgipfel geladen.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse werde der Gipfel erweitert, teilten Prammer und Raml am Abend mit und drückten zugleich den Hinterbliebenen der Opfer ihr „tiefes Mitgefühl“ aus. Im Mittelpunkt stehe „eine umfassende Analyse des aktuellen Lagebilds“. Nun sei zudem die „gesamte Stadtregierung“ eingeladen.