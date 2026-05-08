Im Nahbereich der neuen Smart City ist die Verbauung dicht, dabei gibt es dort – im Grenzbereich zwischen den Bezirken Lend und Eggenberg – nur wenig öffentliche Grünflächen. Das hat die Stadt nun versucht zu ändern und den neuen Gertie-Pakesch-Kaan-Park eröffnet, direkt neben dem Jugendzentrum Eggenlend und der Starhemberggasse. „Lebenswerte Stadtteile brauchen offene Orte, an denen sich alle Generationen gerne aufhalten“, sagt Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) bei der Eröffnung.

Der Park ist 4500 Quadratmeter groß, das ist im Vergleich zum Stadtpark (22 Hektar) oder dem Augarten (7,5 Hektar) klein. Besser vergleichbar ist der Metahofpark mit 16.000 Quadratmeter. Aber: „Der neue Park ist Teil eines zusammenhängenden Grünraums im Umfeld der Smart City und setzt einen Schwerpunkt auf Sport und gemeinsames Erleben im Freien“, heißt es seitens der Grünraumabteilung der Stadt.

Der neue Park bietet Wiesen, Bäume, Sitzbänke und einen Sportplatz

Wiesenflächen mit Schattenbäumen, naturnahe Blühbereiche sowie Sitz- und Liegeangebote bieten eine vielfältige Nutzungsmöglichkeiten. Kernstück des neuen Parks ist ein multifunktionaler, befestigter Sportplatz für Volleyball, Basketball und Fußball. Ergänzt wird die Anlage durch einen Trinkbrunnen mit Dusche sowie einen durchgehenden, beleuchteten Gehweg.

„Wo unsere Stadt wächst, muss auch die Infrastruktur mitwachsen. Deshalb setzen wir hier bewusst ein klares Zeichen für Sport, Bewegung und sinnvolle Freizeitgestaltung“, sagt Sportstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP). Mit dem Angebot soll das Jugendzentrum genauso unterstützt werden wie die Anrainer rundherum.

Park ist nach Gertrude Pakesch-Kaan benannt

Insgesamt wurden 53 neue Bäume und rund 90 Sträucher – darunter auch Naschobst – gepflanzt. Blühwiesen entlang der östlichen Parkgrenze fördern die Biodiversität und schaffen einen naturnahen Übergang zur künftigen Wohnbebauung.

Der Name geht auf Gertrude Pakesch-Kaan zurück. Die 1924 in Graz geborene Konzertpianistin und Musikwissenschaftlerin trat unter anderem bei den Salzburger Festspielen auf und war in zahlreichen kulturellen und gesellschaftspolitischen Funktionen aktiv – unter anderem als Präsidentin der Grazer Mozartgemeinde sowie in internationalen Frauenorganisationen. Für ihr Wirken wurde sie mit dem Silbernen Ehrenzeichen der Stadt Graz und dem Goldenen Ehrenzeichen des Landes Steiermark ausgezeichnet.