Sommerfrische im Ausseerland

Club-Mitglieder der Kleinen Zeitung haben im Rahmen der Steirischen Roas die Chance auf einen besonderen Gewinn: eine Auszeit im Ausseerland. Denn wir verlosen zwei Nächte für zwei Personen inklusive Frühstück in einem gemütlichen 3-Sterne-Hotel in Bad Mitterndorf/Tauplitz.

Am 24. Mai macht die Steirische Roas im Ortsteil Tauplitz in Bad Mitterndorf Station – ein wunderbarer Anlass, das Ausseerland Salzkammergut in all seinen Facetten neu zu entdecken. Zwischen glitzernden Seen, imposanten Berglandschaften und traditionsreichen Orten entfaltet die Region ihren ganz eigenen Charme. Die Steirische Roas führt dabei durch das idyllische Ortszentrum von Tauplitz und lädt dazu ein, gelebte Tradition, herzliche Gemeinschaft und echte Regionalität hautnah zu erleben. Ein Fest für alle Sinne – und eine Einladung, das Ausseerland bewusst zu genießen.