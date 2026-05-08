Sarah Engels (33) hatte sich ihre ersten Stunden in Wien wohl anders vorgestellt: Die ESC-Kandidatin landete am Mittwoch in der Bundeshauptstadt - ohne ihre Koffer. Die deutsche Musikerin hatte ihre Bühnen-Kostüme für alle Auftritte und Proben mit dabei, doch ihre Koffer waren für einen kurzen Zeitraum verschwunden.

Auf Instagram berichtet die 33-Jährige von dem Hoppala-Moment, die Fluggesellschaft konnte das Gepäck zuerst nicht finden. Engels nahm es mit Humor: „Also wenn ich dann im Schlafanzug auftrete, nehmt es mir nicht übel.“

Sarah Engels: Koffer mit ESC-Outfits weg

Trotz des Kofferverlustes wurde die Musikerin herzlich am Flughafen empfangen, zahlreiche Fans jubelten der 33-Jährigen zu. „Danke euch für den herzlichen Empfang. Egal, was in den nächsten Wochen passieren wird, ihr habt bereits jetzt einen besonderen Platz in meinem Herzen“, schreib sie auf Instagram.

Die Fluggesellschaft entschuldigte sich kurz darauf für die Unannehmlichkeiten. „Uns ist bewusst, dass eine solche Situation – insbesondere vor einem wichtigen Auftritt – ärgerlich ist“. Sie lokalisierten schließlich die fehlenden Gepäcksstücke und brachten sie, zur Freude von Engels, nach Wien.

Sarah Engels: Emotionale erste Probe

Diese hat mittlerweile die erste Probe hinter sich gebracht und zeigt sich begeistert. „Die Bühne ist einfach unglaublich. Die kleine Sarah hätte niemals gedacht, dass sie mal ihr eigenes Land repräsentierten wird“. Engels wurde vor allem durch ihre Teilnahme an der 8. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) im Jahr 2011 bekannt, wo sie den zweiten Platz belegte. Dort verliebte sie sich in ihren ersten Ehemann Pietro Lombardi, das Paar hat einen gemeinsamen Sohn (*2015). Seit 2021 ist sie mit dem deutschen Fußballspieler Julian Engels (vormals Büscher) verheiratet. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter (*2021).

Der Eurovision Song Contest 2026 findet in der Wiener Stadthalle statt. Die Live-Shows beginnen offiziell mit dem 1. Halbfinale am Dienstag, 12. Mai, gefolgt vom 2. Halbfinale am Donnerstag, 14. Mai, und dem großen Finale am Samstag, 16. Mai.