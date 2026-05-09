Vinaigrette
- 100 ml Wasser
- 125 ml weißer Balsamicoessig
- 50 ml Olivenöl
- 10 g Zucker
- 5 g Salz
Alle Zutaten gut verrühren, bis sich Zucker und Salz vollständig aufgelöst haben. Anschließend in eine Spritzflasche oder ein kleines Glas füllen.
Palatschinken
- 300 ml Milch
- 1 Ei
- 120 g glattes Mehl
- 1 Prise Salz
- 1 Prise Zucker
- Butter zum Ausbacken
Milch, Ei, Salz und Zucker verrühren. Mehl nach und nach einarbeiten, bis ein glatter Teig entsteht. Den Teig 15 Minuten ruhen lassen. In einer leicht gefetteten Pfanne dünne Palatschinken goldgelb ausbacken.
Morchel-Frischkäse-Füllung
- Morcheln
- 1 Schalotte
- 1 Knoblauchzehe
- 1 EL Butter
- 1 Zweig Thymian
- Zitronensaft
- 1 EL gehackte Petersilie
- Salz
- Pfeffer
Die Morcheln in einer heißen Pfanne scharf anbraten. Die fein gewürfelte Schalotte hinzufügen. Mit Salz und Pfeffer würzen.
Butter, Thymianzweig sowie die angedrückte Knoblauchzehe beigeben. Weiterbraten und mit Zitronensaft sowie Petersilie verfeinern.
Thymian und Knoblauch entfernen, die Morcheln fein hacken und mit Frischkäse vermengen.
Die Masse abschmecken, auf die Palatschinken streichen, straff einrollen und in etwas Butter rundum goldbraun braten.
Spargel-Morchel-Ragout
- 5 Stangen Spargel
- 150 g Morcheln
- 1 Schalotte
- 100 ml Obers
- Petersilie
- Zitronensaft oder Zitronenabrieb
- Salz
- Pfeffer
Den Spargel vorkochen, anschließend kalt abschrecken und in Scheiben schneiden.
Die Morcheln scharf anbraten und nach einer halben Minute die Spargelscheiben hinzufügen. Schalotten beigeben und kurz anschwitzen.
Mit Salz, Pfeffer und Zitrone würzen, mit Obers ablöschen und kurz cremig einreduzieren lassen. Mit Petersilie verfeinern.
Anrichten
Das Spargel-Morchel-Ragout mittig auf vorgewärmten Tellern anrichten, die goldbraun gebratenen Palatschinken schräg halbieren und daraufsetzen. Mit etwas Vinaigrette und frischer Petersilie vollenden.