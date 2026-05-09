Vinaigrette

100 ml Wasser

125 ml weißer Balsamicoessig

50 ml Olivenöl

10 g Zucker

5 g Salz

Alle Zutaten gut verrühren, bis sich Zucker und Salz vollständig aufgelöst haben. Anschließend in eine Spritzflasche oder ein kleines Glas füllen.

Palatschinken

300 ml Milch

1 Ei

120 g glattes Mehl

1 Prise Salz

1 Prise Zucker

Butter zum Ausbacken

Milch, Ei, Salz und Zucker verrühren. Mehl nach und nach einarbeiten, bis ein glatter Teig entsteht. Den Teig 15 Minuten ruhen lassen. In einer leicht gefetteten Pfanne dünne Palatschinken goldgelb ausbacken.

Morchel-Frischkäse-Füllung

Morcheln

1 Schalotte

1 Knoblauchzehe

1 EL Butter

1 Zweig Thymian

Zitronensaft

1 EL gehackte Petersilie

Salz

Pfeffer

Die Morcheln in einer heißen Pfanne scharf anbraten. Die fein gewürfelte Schalotte hinzufügen. Mit Salz und Pfeffer würzen.

Butter, Thymianzweig sowie die angedrückte Knoblauchzehe beigeben. Weiterbraten und mit Zitronensaft sowie Petersilie verfeinern.

Thymian und Knoblauch entfernen, die Morcheln fein hacken und mit Frischkäse vermengen.

Die Masse abschmecken, auf die Palatschinken streichen, straff einrollen und in etwas Butter rundum goldbraun braten.

Spargel-Morchel-Ragout

5 Stangen Spargel

150 g Morcheln

1 Schalotte

100 ml Obers

Petersilie

Zitronensaft oder Zitronenabrieb

Salz

Pfeffer

Den Spargel vorkochen, anschließend kalt abschrecken und in Scheiben schneiden.

Die Morcheln scharf anbraten und nach einer halben Minute die Spargelscheiben hinzufügen. Schalotten beigeben und kurz anschwitzen.

Mit Salz, Pfeffer und Zitrone würzen, mit Obers ablöschen und kurz cremig einreduzieren lassen. Mit Petersilie verfeinern.

Anrichten

Das Spargel-Morchel-Ragout mittig auf vorgewärmten Tellern anrichten, die goldbraun gebratenen Palatschinken schräg halbieren und daraufsetzen. Mit etwas Vinaigrette und frischer Petersilie vollenden.