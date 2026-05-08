Das große 80er Open Air - Village People, Boney M., Weather Girls

80er-Feeling live: Open-Air-Konzert am Leobener Hauptplatz

Leoben wird zur Bühne für ein musikalisches Highlight: Beim großen Kleine Zeitung 80er-Jahre Open-Air-Konzert am Hauptplatz sorgen internationale Kultacts für beste Stimmung und pure Nostalgie. Mit dabei sind Boney M, The Village People und The Weather Girls – drei Legenden, die mit ihren Welthits Generationen geprägt haben.

Freuen Sie sich auf einen unvergesslichen Abend unter freiem Himmel mit Klassikern wie „Rivers of Babylon“, „Y.M.C.A.“ und „It’s Raining Men“. Mitsingen, tanzen und feiern ist ausdrücklich erwünscht, wenn der Leobener Hauptplatz zur größten 80er-Party der Region wird.

Sichern Sie sich Ihr Ticket und erleben Sie die größten Hits eines unvergesslichen Jahrzehnts live – mitten im Herzen von Leoben!