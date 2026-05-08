Die Wahl des Parkplatzes wurde einem 33-jährigen Klagenfurter zum Verhängnis. Der 33-Jährige stellte um 0.45 Uhr in der Nacht auf Freitag seinen Pkw vor einem Geschäftslokal ab. Doch vor ihm stand ein Zivilstreifenfahrzeug der Polizei. Dennoch stieg der Mann aus, zog sich eine Sturmmaske und die Kapuze seines Pullovers über und ging auf einen Automaten zu, der sich vor dem Geschäft befand.

Als er die Polizeibeamten bemerkte, ergriff er die Flucht. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und forderten den Klagenfurter mehrmals lautstark zum Stehenbleiben auf. Schließlich gelang es ihnen, den Tatverdächtigen anzuhalten und festzunehmen. Im Zuge der Amtshandlung zeigte sich der Beschuldigte sowohl zu diesem Vorfall als auch zu weiteren gleichartigen Einbruchsdiebstählen geständig. Der 33-Jährige wird nach Abschluss der Ermittlungen angezeigt.