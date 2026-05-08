Am Dienstagmorgen wurden Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Kaindorf um 5.03 Uhr per Sirenenalarm aus dem Bett gerufen. Aus bislang unbekannter Ursache war eine Kompostieranlage in Kopfing in Brand geraten. Nach Eintreffen am Einsatzort stellte sich heraus, „dass ein großer Haufen geschredderter Holzabfälle“ in Flammen stand, wie es seitens der Feuerwehr hieß.

Nach Absicherung der Einsatzstelle wurde daher umgehend mit den Löscharbeiten begonnen. Zusätzlich schichteten die Feuerwehrkräfte das Brandmaterial mit einem Radlader um, damit nicht weitere Teile der Anlage in Brand geraten. Per Wärmebildkamera ließ sich der Brandherd beobachten.

Da die beiden Löschfahrzeuge der Feuerwehr schnell leer waren, wurde in einem nahegelegenen Teich mit einem privaten Güllefass weiteres Wasser herangeschafft, womit sich der Brand schlussendlich bis 7.30 Uhr löschen ließ..