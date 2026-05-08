Am späten Donnerstagabend verursachte ein 14-Jähriger einen Verkehrsunfall. Der Bursche hatte das Auto seines Vaters gegen 21.45 ohne Erlaubnis genommen und startete kurzerhand mit einem Freund eine Spritztour.

Die beiden Teenager waren in der Folge im Stadtgebiet Knittelfeld unterwegs, ehe sie um 22.08 Uhr einen Unfall bauten. Kurz vor der Stadtaufahrt wollte der junge Lenker nämlich wenden, kollidierte dabei jedoch mit einem Betonsockel, der sich auf einer Grünfläche zwischen dem Gehweg und den Parkplätzen befand.

Stoßstange abgerissen

Die Stoßstange des Autos wurde dabei abgerissen, beide Airbags ausgelöst. Die beiden Jugendlichen erlitten leichte Verletzungen und wurden von Sanitätern des Roten Kreuzes zur genaueren medizinischen Abklärung ins LKH Judenburg gebracht.