Am Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Spielberg präsentieren sich am 9. Mai von 11 bis 17 Uhr zahlreiche Organisationen – darunter Cobra, Polizei, Bundesheer, Feuerwehr, Rettung, Bergrettung, Höhlenrettung sowie Hundestaffeln – mit Einsatzübungen. Ziel der Veranstaltung ist es, die enge Zusammenarbeit der Einsatzorganisationen sichtbar zu machen und das Bewusstsein für Sicherheit und Zivilschutz in der Bevölkerung zu stärken. Veranstaltet wird der Tag vom Zivilschutzverband Steiermark, der Stadtgemeinde Spielberg sowie den Freiwilligen Feuerwehren der Stadtgemeinde Spielberg.

Anfahrt: Das Gelände direkt rund um das Rüsthaus ist ausschließlich für die Einsatzübungen reserviert. In Gehweite zu der Veranstaltung wurden jedoch eigene Parkflächen eingerichtet, die den ganzen Tag über zur Verfügung stehen.

Das Verkehrskonzept © KK

Genaue Informationen gibt es auf der Website der Stadtgemeinde Spielberg: https://www.spielberg.at

Programm:

11 bis 12 Uhr: Eröffnung und Grußworte mit musikalischer Umrahmung des Musikvereins Spielberg

12 bis 12.30 Uhr: Einsatzübung der EKO COBRA Süd samt Hubschrauber des Innenministeriums

12.30 bis 13 Uhr: Vorführung des Österreichischen Bundesheeres mit Hubschrauber

13 bis 13.30 Uhr: Polizeihunde im Einsatz

13.30 bis 14 Uhr: Höhlenrettung

14 bis 14.20 Uhr: Brandbekämpfung Fettbrand und Vorführung LUF

14.20 bis 14.40 Uhr: Vorführung Pkw-Brand mit Löschdecke

14.40 bis 15.20 Uhr: Feuerwehr-Flugdienst

15.20 bis 15.50 Uhr: Bergrettung

15.50 bis 16.20 Uhr: AUVA Trailshow mit Dominik Raab & Robin Tülger

16.20 bis 16.50 Uhr: Große Abschlussübung mit Feuerwehr, Polizei und Rettung

Zudem gibt es ein Rahmenprogramm für Kinder mit Hüpfburg und Mitmachstationen.

Auch für Essen und Getränke ist am Veranstaltungsgelände gesorgt.