Heute stellen wir zwei Finalisten beim Bandcontest am 13. Mai (Orpheum Graz) vor, die zwei Dinge gemeinsam haben: Erstens sind es die einzigen beiden mit einer Frau im Line-up und beide frönen neben harten Klängen auch eingängigen Melodien.

Ihr Herkunftsort passt perfekt zum Genre. Das erst vor einem Jahr in Hartberg gegründete Quintett Embers Collide ließ mit seinem vom Kontrast der melodischen Stimme von Sängerin und Texterin Christina Gabrilo-Wilfinger und den Screams von Peter Manuel Bauer profitierenden, eingängigen Sound der Debüt-Single „Queen of Ice“ aufhorchen. Metalliger Biss, gepaart mit Drama und einem Quäntchen Mystik, soll den künftigen Erfolg garantieren. Mit der derzeit in der Fertigstellung befindlichen zweiten Single „Venom Kiss“ wollen sie ihren Stil festigen. 2026 hat die Band viel vor. Teilnahme und Finaleinzug beim Bandcontest haben ihnen Auftrieb gegeben: „Wir haben echt Gas gegeben, als wir gesehen haben, dass es den Bewerb gibt“, sagt Co-Frontfrau Christina.

Metalcore-Stars von den Britischen Inseln wie die Architects oder Bleed From Within zählen zu ihren Vorbildern, auch die Headliner bei Core & More, Bury Tomorrow: Lost in Ruin ist eine in Wien basierte Band um Gitarrist und Backgroundsänger Valentin Wagner. Seit 2023 mit dem jetzigen Namen und in der aktuellen Besetzung unterwegs, gehören sie zu jenen Vertretern des Metalcore beim Bandcontest, die mitreißende Refrains mit brachialen Songpassagen, so genannten Breakdowns, verbinden. Ihre Debütsingle „Emperor“ ist für ihren Sound charakteristisch. Für heuer konzentriert sich die Arbeit des Quartetts mit Bassistin Paula Gordebeke erst einmal auf die Veröffentlichung neuer Songs. Nächstes Jahr soll dann wieder intensiv getourt werden.

„Lost in Ruin“ aus Wien © Peter Gordebeke

Alle Infos zu den Bands und Tickets für die Show: bandcontest.klz-digital.at