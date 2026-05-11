Ein Forstarbeiter liegt unter einem Baum, eingeklemmt im steilen Gelände. Wenige Minuten später kreist ein Hubschrauber über der Szene, die Bergretter sichern, koordinieren, bergen. Was wie ein Ernstfall wirkt, ist am 16. Mai Teil einer großen Leistungsschau in Krakauebene: Die Bergrettung Krakau zeigt an diesem Tag, was sie kann und warum es sie braucht.

„Wir wollen den Leuten zeigen, wie unser Arbeitsalltag aussieht“, sagt Ortsstellenleiter Christian Würger. Er kam durch die Familie zur Bergrettung: „Mein Vater ist Gründungsmitglied und meine Brüder waren auch dabei.“ So ist Würger 2002 ebenfalls eingestiegen, mittlerweile ist er das elfte Jahr als Ortsstellenleiter tätig.

Die Ortsstelle feiert heuer ihr 50-jähriges Bestehen und lädt dazu in die Mehrzweckhalle Krakauebene. Ab 13 Uhr geben Einsatzorganisationen Einblick in ihre Arbeit. Neben spektakulären Übungen wie Forst- und Verkehrsunfällen gibt es auch Hubschrauberrundflüge. Am Abend, ab 18 Uhr, steht der Festakt im Mittelpunkt, ehe das „Rinegger Quintett“ für den Ausklang sorgt.

„Manche Einsätze wären vermeidbar“

Dieser Tag soll die Zusammenarbeit zwischen den Einsatzorganisationen sichtbar machen: Bei einem simulierten Verkehrsunfall schneidet die Feuerwehr Ranten eine Person mit Schere und Spreizer aus einem Fahrzeug, während die Bergrettung unterstützt. Bei einem Forstunfall hebt die Feuerwehr einen Baum an, um einen Eingeklemmten zu befreien, ehe die Bergretter übernehmen.

Dass Einsätze zunehmen, hat für Würger, auch mit einem Wandel im Freizeitverhalten zu tun. „Früher hat man sich vorbereitet, Karten gelesen, Touren geplant. Heute lädt man sich eine Route aufs Handy und geht los.“ Das Problem: Viele überschätzen sich. „Manche Einsätze wären vermeidbar“, meint er. Ein Urteil erlaubt er sich dennoch nicht, der Leitspruch der Bergretter bringt es für ihn auf den Punkt: „Wir bergen und retten, der Staatsanwalt klagt an und der Richter urteilt.“ Jeder sei selbst dafür verantwortlich, wie weit er gehen könne. Trotzdem gilt ein klarer Grundsatz: helfen, aber nicht um jeden Preis. „Eigenschutz steht an erster Stelle. Wenn es zu gefährlich ist, brechen wir ab.“ Diese Haltung ist Teil der Ausbildung, die zwei Jahre dauert und viel Freizeit erfordert. Und in die man am 16. Mai einen Einblick bekommen kann.