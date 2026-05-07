Das Steirische Vulkanland ist bekannt für sanfte Hügel, ausgezeichnete Kulinarik und erlesene Weine. Wer die einzigartige Genusswelt dieser Region noch näher kennenlernen möchte, stattet dem Genussgut Krispel in Hof bei Straden einen Besuch ab. Und zwar am besten am Samstag, dem 9. Mai ab 13 Uhr, denn da findet das bereits legendäre Kellerspektakel beim Krispel statt.

Ehrensache, dass bei diesem Genussfest nur das Beste aufgetischt wird. Entdecken Sie die kulinarischen Köstlichkeiten vom Wollschwein und verkosten Sie die erlesenen Weine des Weinguts. Und das bei freiem Eintritt und bei jeder Witterung. Für Stimmung sorgen die Fehringer „Soko Dixie“. Dazu gibt es weitere musikalische Acts und Untermalungen.

Kurz: Fühlen Sie sich „sauwohl“! Klingt gut? Schmeckt noch besser! Vorbeischauen und genießen!

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