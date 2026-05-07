Auf dem Weg nach Italien zieht er viele Reisende in seinen Bann: der Tagliamento. Ein türkisblau schimmernder Fluss, der sich durch die Ausläufer der Dolomiten zieht und schließlich nach seiner Reise durch das Friaul im Mittelmeer mündet. Auf der RETTER Tagesfahrt erleben Sie die schönsten Orte nahe dem Fluss und hören bereits bei der Anreise seine Geschichte.

Highlights

Spaziergang im Naturschutzgebiet Lago di Cornino

Möglichkeit für eine leichte Wanderung zum blauen Cornino-See und weiter zum Flussbett des Tagliamento

Wanderstrecke: ca. 2,5–3 km

Weiterfahrt über Pinzano al Tagliamento nach San Daniele del Friuli

Besuch der Hauptstadt des Prosciuttos

Aufenthalt im charmanten und geschichtsträchtigen Venzone

Rückfahrt mit dem Bus nach Kärnten und in die Steiermark

Genussvoller Tagesausflug in Friaul-Julisch Venetien

Angebot

Fahrt im RETTER Luxusreisebus

Programm laut Reiseverlauf (exkl. Mittagessen)

RETTER Reiseleitung

Bitte beachten Sie, dass für die leichte Wanderung/Spaziergang gutes Schuhwerk erforderlich ist, die Wegstrecke beträgt ca. 2–3 km abhängig davon, ob man zum Flussbett geht.

Termin & Preis

12. Mai 2026 um 98 Euro pro Person.

Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.

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