Cybersecurity & Künstliche Intelligenz

Cyberangriffe, Datenlecks, Deepfakes oder der rasante Fortschritt künstlicher Intelligenz: Digitale Risiken betreffen längst nicht mehr nur Unternehmen oder IT-Abteilungen, sondern unseren Alltag. Wie sicher sind unsere Daten? Welche Chancen und Gefahren bringt KI mit sich? Und wie können wir uns in einer immer digitaleren Welt schützen?

Bei unserer Podiumsdiskussion diskutieren Expert:innen aus unterschiedlichen Bereichen über aktuelle Entwicklungen rund um Cybersecurity und künstliche Intelligenz. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke, neue Perspektiven und einen offenen Austausch zu einem Thema, das uns alle betrifft.

Im Anschluss laden wir Sie herzlich zu einem Get-Together mit Speis und Trank ein – die perfekte Gelegenheit, Gespräche zu vertiefen, Fragen zu stellen und den Abend in angenehmer Atmosphäre ausklingen zu lassen.