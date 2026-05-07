Das Problem ist kein Neues. Immer wieder setzen sich Slowenen, die für ihre Arbeit nach Österreich pendeln, gegen die Steuerpolitik ihres Heimatlandes ein. So fand etwa am Grenzübergang Spielfeld 2016 eine große Demonstration statt.

Donnerstagvormittag veranstalteten betroffene Spitalsmitarbeiter vor dem LKH Südweststeiermark in Wagna neuerlich eine Protestaktion. 32 waren vor Ort, weitere konnten aufgrund laufender Operationen und Dienste nicht kommen, wie es heißt.

Vergünstigungen werden nicht anerkannt

Die Grenzgänger fühlen sich von der Steuerpraxis ihres Landes benachteiligt. Konkret geht es darum, dass der Lohnsteuersatz in Österreich niedriger ist als in Slowenien. Die Differenz müssen die Betroffenen dem Finanzamt ihres Heimatlandes abliefern. Hier werden jedoch massive Missstände geortet. „Die Berechnung der Differenz passt nicht. Zum Beispiel werden Vergünstigungen, wie der Familien-Bonus-plus, einfach nicht anerkannt. Das sind bei mir etwa 2000 Euro“, erklärt Uroš Šinko, Sprecher der Protestaktion. Sobald jemand die Vergünstigungen in Österreich bezieht, müsse er in Slowenien mehr Lohnsteuer zahlen. Die Steuersysteme seien einfach nicht kompatibel.

„Im Prinzip dürfen wir Vergünstigungen in Österreich nicht annehmen, weil wir sie in Slowenien wieder abgeben müssen“, heben die Kages-Mitarbeiter Egon Stauber und Tilen Majeric hervor. Zu Nachzahlungen werden die Betroffenen etwa auch beim Weihnachts- und Urlaubsgeld gebeten. Im Falle von Jelena Vukadinovic seien das mehrere Tausend Euro für das 13. und 14. Gehalt. Betriebsrätin Ingeborg Zadravec kann den Frust und Unmut ihrer Kollegen nachvollziehen. „Wir sind in der EU, es kann nicht sein, dass es hier Missstände gibt. Ich hoffe, dass es bald zu einer Lösung kommt, damit sich alle wieder in Ruhe auf ihre Arbeit am und mit dem Patienten konzentrieren können“, sagt sie.

Uroš Šinko ortet massive Missstände bei der Steuerpolitik von Slowenien © KLZ / Barbara Kahr

Was zusätzlich für Verwirrung sorgt: „Wir sind öffentlich Bedienstete und nach dem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Österreich und Slowenien dürfen wir nur in Österreich besteuert werden“, zeigt Šinko auf.

AK-Experte klärt auf

Anders sieht das Steuer-Experte Bernhard Koller von der steirischen Arbeiterkammer. Den Unterschied macht ein Detail im Abkommen: „Die Bezüge zahlt keine Gebietskörperschaft, sondern die Kages. Diese ist rechtlich eine Kapitalgesellschaft.“ Daher dürfen die Mitarbeiter auch von slowenischer Seite her besteuert werden. Grundsätzlich werde bei den slowenischen Grenzgängern bei der Berechnung der Steuer im Nachbarland das steuerpflichtige Einkommen in Österreich herangezogen.

An Landesrat Kornhäusl gewandt

Die umstrittene Steuerpraxis und die georteten Missstände wollen die Spitalsmitarbeiter aber nicht einfach hinnehmen. Neben der Protestaktion haben sie sich zudem an ihren ehemaligen Kollegen, Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl, mit der Bitte um Unterstützung gewandt. Dieser betont: „Ich bin ein überzeugter Europäer und so etwas sollte es in einem geeinten Europa nicht geben.“ Derzeit sichte man die Unterlagen und werde prüfen, welche Institutionen welche Schritte setzen kann, um den Betroffenen zu helfen. Kornhäusl wolle auch mit der Bundesregierung in Kontakt treten.