Manche Gemeinderäte und der Bürgermeister selbst zeigen sich am Mittwochabend in Mitterdorf an der Raab verwundert. Warum kommt die Kleine Zeitung zur öffentlichen Gemeinderatssitzung, wenn nicht über den Parkplatz im Oberdorf abgestimmt werden soll? Der Verlauf der Sitzung zeigt, warum sich ein Besuch dann doch lohnte.

Gemeinderäte belästigt?

Der Bericht des Bürgermeisters Thomas Derler enthält nämlich doch den Parkplatz. Das ist im Interesse der neun Zuhörenden (darunter Sprecher der Anrainergruppe Hannes Fuchs), die den Platz kritisieren. Derler berichtet vom Genehmigungsvorbehalt seitens des Landes und geht dann rasch zum Punkt „Hannes Fuchs“ über.

„Wir sind Personen öffentlichen Lebens. Was aber nicht geht ist, dass man in der Firma und zuhause aufgesucht wird. Die Gemeinderäte fühlen sich von Hannes Fuchs belästigt", sagt Derler. Dieser sitzt ja im Publikum, wird aber nicht direkt angesprochen. Er steht mehrmals auf, setzt sich wieder hin und fordert den Bürgermeister auf, Beispiele zu nennen.

Derler ermahnt ihn. Er befinde sich zwar in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung, ob ihm das Wort erteilt werde, darüber müsste abgestimmt werden. Derler richtet das Wort an die Gemeinderäte. Diese berichten von zahlreichen Mails, Anrufen, WhatsApp-Nachrichten, teilweise spät abends. „Die Privatzeit wird nicht eingehalten. Das ist nicht mehr lustig“, sagt Elisabeth Maria Lieb (ÖVP).

Edith Schlemmer, Gemeindekassierin (SPÖ), befürchtet gar, dass versucht werde, einen Keil zwischen die Gemeinderäte zu treiben, denn nicht alle werden von Fuchs mit Infos bombardiert. Vizebürgermeister Stefan Gschweitl (ÖVP) drückt es drastisch aus: „Eine Hexenjagd wird da betrieben. Da hört sich bei mir die Gaude auf.“ Fuchs besteht erneut auf eine Wortmeldung seinerseits. „Ruhig! Sonst muss ich dich aus dem Saal verweisen", kontert Ortschef Derler.

Keine Wortmeldung gestattet

Nach den Erzählungen der Gemeinderäte scheint das Thema abgehakt. Die Situation rund um den Parkplatz sei noch offen. Es stehe ein Termin mit dem Land Steiermark an, um deren Einwände aus der Welt zu schaffen, so Derler. Über eine Wortmeldung aus dem Publikum stimmen die Gemeinderäte nicht ab. Die nächsten Tagesordnungspunkte folgen.

Als die öffentliche Sitzung endet, bittet Derler das Publikum aus dem Saal, denn es gibt auch nicht öffentliche Themen zu bereden. Sprecher Fuchs fordert erneut energisch ein, seine Sicht der Dinge darzulegen und sich rechtzufertigen. Dem wird nicht stattgegeben. Derler droht ihm gar mit einem Verweis aus dem Saal. Widerwillig verlässt Fuchs die Räumlichkeiten.

„Werden mundtot gemacht“

Vor dem Gemeindesaal müssen sich die Oberdorfer sammeln. So etwas hätten sie nicht erwartet, noch nie erlebt. Allesamt finden, sie werden hier gerade „mundtot“ gemacht. Sprecher der Anrainergruppe Hannes Fuchs ist empört – auch nach ein wenig Abstand von der Sitzung.

„Das stimmt einfach so nicht“, sagt er. Einen Gemeinderat habe er, dieser hat keine Nummer auf der Website angeführt, in der Arbeit „besucht“, so Fuchs. Er sei in der Gegend gewesen, hätte ihn gefragt, ob er Zeit hat. Er habe zugestimmt. Sie haben über Oberdorf gesprochen und seien in gutem Einvernehmen auseinander gegangen.

„Dass mir das jetzt vorgeworfen wird, ist eine Frechheit.“ Dass er nur bestimmte Gemeinderäte kontaktiere, könnte man negativ sehen, meint Fuchs selbst: „Ich kontaktiere aber die Leute, bei denen ich noch Hoffnung habe. Wenn das der einzige Vorwurf ist, dass ich Gemeinderäte mehrmals kontaktiere, wenn sie nicht antworten, kann ich damit leben.“