Zum bereits achten Mal geht heuer die „Steirische Roas“ über die Bühne. An sieben Orten quer durch die grüne Mark steht dabei wieder die Volkskultur im Fokus. Der zweite Termin nach dem Auftakt am vergangenen Wochenende in Leibnitz findet am 24. Mai in Tauplitz in der Gemeinde Bad Mitterndorf statt.

Sieben Jahre nach der Premiere im Jahr 2019 am Altausseer See kehrt die beliebte Veranstaltungsreihe damit wieder ins steirische Salzkammergut zurück. „Wir freuen uns schon sehr auf die Rückkehr ins Ausseerland, wo alles begonnen hat“, sagt Christoph Wegscheider, der Geschäftsführer der Leobener Agentur TiQa, die das Event organisiert.

„Viel schöner geht’s ja eigentlich nicht“

Eine Rückkehr, bei der Kommissar Zufall Regie führte. Er sei letzten Herbst am Grimming gewesen und habe vom Gipfel hinunter in die Gemeinde Bad Mitterndorf geblickt, erzählt Wegscheider. Und sich dabei gedacht: „Viel schöner geht‘s ja eigentlich nicht.“ Und weil kurz zuvor eine andere Gemeinde für die „Roas“ abgesagt hatte, habe er gleich am nächsten Tag Bürgermeister Herbert Hansmann angerufen.

Der Ausblick vom Gipfel des Grimming ins steirische Salzkammergut spielte bei der Entscheidung für Tauplitz eine entscheidende Rolle © Herbert Raffalt

„Ich hab aus dem Stegreif zugesagt“, erinnert sich das Gemeindeoberhaupt zurück. Das dem 24. Mai schon mit Freude entgegenblickt. „Wir wollen zeigen, was wir können. Wir haben ein aktives Vereinsleben in Tauplitz, der Zusammenhalt ist sehr stark.“ Die „Roas“ sei für seine Gemeinde der Start in ein spannendes Veranstaltungsjahr, das unter anderem auch das Open-Air am Kulm mit Nena oder das Bezirkserntedankfest der Landjugend bereithalte.

Von Musik über Handwerk bis Kulinarik

Das Programm? „Umfangreich, das wird ein Festtag der Volkskultur“, verspricht Wegscheider. Insgesamt wird es entlang des 3,3 Kilometer langen Rundwegs sechs Stationen geben. Neben Musik und Tanz werden auch Handwerk oder Kulinarik geboten. Eines von vielen Highlights, so Pamela Binder, Geschäftsführerin des Tourismusverbands Ausseerland-Salzkammergut, sei etwa das traditionelle Taubenschießen.

TiQa-Projektleiterin Claudia Flatscher wiederum gerät bei den lukullischen Köstlichkeiten ins Schwärmen: „Es gibt zum Beispiel Fleischkrapfen, auf die freu ich mich schon sehr! Und vieles anderes mehr, man kann sich durch die ganze Region kosten.“ Auch für ein Kinderprogramm ist gesorgt. Für alle, die es nicht nach Tauplitz schaffen, gibt es den Live-Frühschoppen des ORF Steiermark.

„Es werden auch Nächtigungen lukriert“

Jene, die es nach Tauplitz schaffen, kommen zum Teil auch von weit her. Beim heurigen Auftakt in Leibnitz habe man etwa Gäste aus Wien oder Bayern begrüßen dürfen, erzählt Flatscher. Die Fangemeinde der „Roas“ wachse von Jahr zu Jahr. Und es würden nicht nur Tagesgäste kommen. Wegscheider bestätigt: „Es werden auch Nächtigungen lukriert.“