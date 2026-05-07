Am Mittwochabend, dem 6. Mai, kam es in Edelschrott zu einem Verkehrsunfall. Gegen 18.45 Uhr touchierte ein Motorrad in einer Kurve einen Pkw. Dabei verletzte sich der Motorradfahrer unbestimmten Grades. Er wurde vor Ort von First Respondern erstversorgt. Anschließend wurde er vom Roten Kreuz Voitsberg-Köflach ins Krankenhaus transportiert.

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Edelschrott unterstützten die Rettungskräfte bei dem Einsatz und stellten das Motorrad an einer sicheren Stelle am Straßenrand ab.