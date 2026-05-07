Der frühere Dschungelkönig Joey Heindle (32) hat jetzt ein dramatisches Erlebnis öffentlich gemacht. Während eines Flugs von Bangkok nach München kam es offenbar zu einer gefährlichen Situation an Bord, die den 32-Jährigen emotional ziemlich mitnahm. Gegenüber der Zeitung „Bild“ schilderte der ehemalige „DSDS“-Kandidat seine Angstmomente und sagte: „Ich hatte Angst, dass sie stirbt.“

Etwa drei Stunden nach dem Start brach eine Passagierin mit schweren Kreislaufproblemen zusammen. Da kein Arzt an Bord war, übernahm der ehemalige Dschungelkönig die Versorgung der Frau. „Die Frau war kreidebleich und ihr Zustand wurde immer schlechter“, schilderte Heindle später der „Bild“. Dank seiner Ausbildung zum Rettungssanitäter, die er 2021 beim Deutschen Roten Kreuz absolvierte, konnte der Sänger schnell reagieren.

Keine Notlandung nötig

Er überprüfte Puls, Atmung und Blutdruck und stellte fest, dass die Frau stark unterzuckert und dehydriert war. Mit Glukosegel, Kühlung und stabiler Seitenlage stabilisierte er ihren Zustand. „Ich hatte wirklich Angst, dass sie stirbt“, sagte Joey. Nach mehreren Stunden ging es der Passagierin wieder besser. Eine Notlandung blieb dem Flugzeug dank Heindle erspart. Bei der Landung in München bedankten sich sowohl die Frau und ihr Ehemann als auch der Kapitän persönlich bei Heindle für seinen Einsatz.

Emotionaler Mensch

Heindle, der seit seiner Teilnahme bei Deutschland sucht den Superstar und seinem Sieg im RTL-Format „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bundesweit bekannt wurde, hat in den vergangenen Jahren immer wieder offen über schwierige Phasen seines Lebens gesprochen. Freunde und Fans kennen ihn als emotionalen Menschen, der oft ungefiltert erzählt, was ihn bewegt.

Dass Flugreisen für Heindle schon früher belastend waren, ist kein Geheimnis. Bereits 2013 erlitt der Sänger nach dem Dschungelcamp auf dem Heimflug aus Australien einen Kreislaufzusammenbruch. Damals berichteten mehrere Medien, dass er plötzlich Atemprobleme bekam und sogar mit Sauerstoff versorgt werden musste.

Zwischenfall im Flugzeug

Laut damaligen Berichten verzichtete Joey sogar freiwillig auf einen Business-Class-Platz, um bei seiner damaligen Freundin sitzen zu können. Kurz darauf sei ihm „schwarz vor Augen“ geworden. Die Crew reagierte sofort und setzte ihm eine Sauerstoffmaske auf, berichtet „Focus“.

Auch privat musste der Münchner zuletzt einige Rückschläge verkraften. Anfang 2025 bestätigte Heindle die Trennung von seiner langjährigen Partnerin Ramona Elsener, wie „Blick“ berichtete. Nach fünf gemeinsamen Jahren erklärte er: „Wir haben uns auseinandergelebt.“ Gleichzeitig betonte er aber auch, wie wichtig ihre Unterstützung in schwierigen Zeiten gewesen sei. „Sie ist ein herzensguter Mensch“, sagte er damals.

Joey Heindle versuchte zuletzt, beruflich wieder durchzustarten. Neben TV-Auftritten arbeitet er inzwischen auch im Musicalbereich.