Einen neuen Song hat Caro Fux heuer schon präsentiert: Mit „Hund und Bam“ ging im Februar bereits die Post ab. Viele verbinden mit der Mürztaler Künstlerin dennoch ihren größten Hit „Aff‘ im Kopf“ aus dem Jahr 2025. Erst im März gab‘s dafür den begehrten Amadeus als beste Songwriterin.

Jetzt steht ein neuer Dialekt-Song vor dem Release: „Red‘s ma in a Sackl“ heißt die Nummer, die heute von Donnerstag auf Freitag, 8. Mai, um exakt null Uhr, auf allen gängigen Musik-Streaming-Plattformen veröffentlicht wird.

Das Cover für den neuen Song © carofux.at

„Es ist wieder ein Lied aus dem Leben, direkt und persönlich“, verrät Fux, die mit bürgerlichem Namen Caroline Putzgruber heißt und vor ihrer Musikkarriere Volksschullehrerin war. Auch wenn ihr beim Schreiben zwei Profis unter die Arme greifen. „Das Thema ist aus meiner Lebenswelt, etwas, das in mir vorgeht und mir passiert ist“, so die Künstlerin.

Vom musikalischen „Vibe“ her schließe der neue Song an die Folk-Pop-Richtung des „Aff‘ im Kopf“ an, ein bisschen deutlicher dürfte man das Banjo hören. „Sogar mit Solo“, verrät sie.

Inhaltlich geht es kurz gesagt darum, dass man nicht überall seine Meinung abgeben muss. Eine Textpassage heißt etwa: „Der Senf g‘hört zu an Würstel und i hob ka Würstel g‘sehn“, lacht sie.

Im März gab‘s den Amadeus als beste Songwriterin © APA / Florian Wieser

Ob das Lied und Melodie bewusst zu den bisherigen Veröffentlichungen passen? „Das ist mir eigentlich egal, ich mach‘ das, was mir gefällt und was sich für mich richtig anfühlt. Ich geh‘ da nicht strategisch vor, sondern nach Bauchgefühl“, erklärt Fux und meint: „Es passt gut, dass man mich in keine Schublade stecken kann.“

Auftritte bei Ö3

Ganz groß war Caro Fux bei Ö3-Moderator Philipp Hansa mit „Aff‘ im Kopf“ beim Weihnachtswunder © KLZ / Michael Kloiber

Wobei: Unter Musikexperten gilt sie durchaus als so etwas wie die Vertreterin eines neuen Austro- bzw. Dialekt-Pops. Mehr zum Lied und den Hintergründen wird man heute Donnerstag um die Mittagszeit auf Ö3 erfahren: Dort hat das Lied Premiere.

Aprops Ö3: Ihr Lied „Aff‘ im Kopf“ ist bis heute in den Top-40 des Senders – als einziger österreichischer Beitrag überhaupt. Alle anderen Nummern kommen aus Übersee oder auch Deutschland. Und das, obwohl es aus dem Vorjahr stammt.

Fans dürfen sich übrigens auf weitere Veröffentlichungen freuen: „Ich werde heuer noch ein bis zwei weitere Lieder herausbringen“, sagt die quirlige 32-Jährige. Außerdem startet sie im Herbst ihre Tour und verrät: „Manche Konzerte sind jetzt schon ausverkauft.“