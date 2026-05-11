Nach Jahrzehnten im Dienst der Justiz hat sich Franz Boschitz (65), langjähriger Vorsteher der Bezirksgerichte Bleiburg/Pliberk und Bad Eisenkappel/Železna Kapla, in den Ruhestand verabschiedet. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Ina (62) sowie den erwachsenen Kindern Timo und Dela freut er sich auf einen neuen Lebensabschnitt, ganz ohne Langeweile, wie er betont.

Das Bezirksgericht in Bleiburg © Markus Andreas Traussnig

Seit dem 1. Oktober 1993 leitete Boschitz das Bezirksgericht in Bleiburg/Pliberk, seit 2013 war er zusätzlich auch für Bad Eisenkappel/Železna Kapla zuständig. „Das Jusstudium habe ich spontan aufgenommen, danach habe ich mich als Richter beworben“, erinnert er sich. Schnell wurde ihm klar: Der Beruf ist mehr als nur ein Job, er wurde zur Berufung. Im Laufe seiner Karriere hatte Boschitz mit zahlreichen herausfordernden Fällen zu tun. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihm ein tragischer Badeunfall, der medial stark aufgegriffen wurde und letztlich zu Verurteilungen führte. „Solche Verfahren sind emotional sehr belastend“, sagt er rückblickend.

© Rosina Katz-Logar

Veränderungen in der Gesellschaft hat er über die Jahre deutlich wahrgenommen. „Die Menschen haben sich sehr verändert, auch durch die Digitalisierung. Ich möchte gar nicht wissen, wie weit das mit der künstlichen Intelligenz noch gehen wird“, meint Boschitz nachdenklich. Nicht immer waren Entscheidungen leicht, vor allem dann, wenn Kinder aus ihren Familien genommen werden mussten. „Das sind die schwierigsten Momente“, so der scheidende Richter. Umso wichtiger sei es ihm gewesen, den Menschen zuzuhören und ihnen mit Respekt zu begegnen: „Jeder Mensch hat die gleiche Würde.“

Abschied des letzten slowenischsprachigen Richters

Ein besonderes Anliegen war ihm stets die zweisprachige Gerichtsbarkeit. In Bleiburg/Pliberk und Bad Eisenkappel/Železna Kapla wurde regelmäßig auch auf Slowenisch verhandelt. „In der Muttersprache zu sprechen ist viel leichter. Mit Dolmetschern geht oft etwas verloren“, erklärt Boschitz. Der nun erfolgte Abschied des letzten slowenischsprachigen Richters stellt die Region vor neue Herausforderungen. Für seine Verdienste wurde Boschitz im Alter von 60 Jahren der Berufstitel „Hofrat“ verliehen. Er gilt als einziger Richter Österreichs, der zwei Bezirksgerichte gleichzeitig leitete, und hat wesentlich zur Verständigung zwischen den Volksgruppen beigetragen. Neben seiner juristischen Tätigkeit engagierte sich Boschitz auch kulturell und gesellschaftlich: als Lionspräsident, Kunstliebhaber sowie Unterstützer regionaler Sportvereine wie dem SK Aich/Dob und dem Schiclub Petzen. Das Team werde er vermissen, sagt Boschitz: „aber wir werden uns weiterhin freundschaftlich treffen.“ Seine Pension möchte er mit der Familie genießen, auf Kulturreisen gehen, im Garten arbeiten und die Natur erleben. „Kultur ist wichtig – es gibt so viele spannende Projekte und Ausstellungen.“ Sein Wunsch zum Abschied ist bescheiden: „Ich möchte als Richter mit Herz in Erinnerung bleiben.“

Damit stehen die beiden Bezirksgerichte Bleiburg/Pliberk und Eisenkappel/Železna Kapla-Bela ohne zweisprachigen Richter da. Eine Richterin gibt es trotzdem: Nicole Kornprath entscheidet seit dem 1. Mai als Sprengelrichterin über Recht und Unrecht. Da sie kein Slowenisch spricht, werden die Verhandlungen mithilfe eines Dolmetschers geführt.

Das Bezirksgericht Bleiburg, untergebracht im historischen ehemaligen Siechenhaus aus dem Jahr 1852, bleibt weiterhin ein zentraler Ort der Rechtsprechung. Jährlich werden dort rund 500 Zivilverfahren, 30 Strafprozesse, etwa 300 Erwachsenenvertretungen sowie rund 1.000 Exekutionen bearbeitet. „Am Land ist man nicht nur Richter – man ist mittendrin, die Menschen kennen einen“, sagt Boschitz. Genau das habe seinen Beruf so besonders gemacht.