Eines der bekanntesten Wahrzeichen von Budapest ist wieder für Besucher geöffnet: Nach mehr als fünf Jahren Bauzeit ist die Renovierung der Zitadelle mit der Freiheitsstatue auf dem Gipfel des Gellértbergs abgeschlossen. Nicht nur die maroden Mauern der Festung wurden saniert, sondern die gesamte Anlage umgebaut: Dadurch entstanden neue Zugänge und Wege, die beide Seiten des Gellértbergs miteinander verbinden und das Areal erstmals umfassend erlebbar machen.

Die Grünflächen wurden deutlich erweitert, es gibt mehr Sitzgelegenheiten und innerhalb der Mauern entstand ein öffentlich zugänglicher Park mit einer Fläche von mehr als 6000 Quadratmetern. Die Außenanlagen sind geprägt von blühenden Zierbäumen, Sträuchern, Rosen, Lavendel sowie Kletterpflanzen und Weinreben. Neue Aussichtsterrassen eröffnen beeindruckende Panoramablicke über Budapest. Zudem wurden ein Eisstand, ein Café mit Panoramaterrasse sowie ein Souvenirshop für Besucher eingerichtet.

Ausstellung zeigt 13 Jahrhunderte ungarischer Geschichte

Auch architektonisch setzt die Zitadelle neue Akzente: Eine mehrschichtige Glaskonstruktion im Eingangsbereich sowie eine gläserne Fußgängerbrücke schaffen einen markanten Kontrast zur historischen Substanz. Ergänzt wird der Raum durch ein Wasserbecken mit ewiger Flamme, die an die Helden der ungarischen Freiheitskämpfe erinnert. Auch die Freiheitsstatue wurde umfassend restauriert und präsentiert sich nun weithin sichtbar in neuem Glanz.

Ein Herzstück der Neugestaltung ist die Ausstellung „Bastion der Freiheit“. Auf über 1700 Quadratmetern werden zentrale Ereignisse und Persönlichkeiten der ungarischen Geschichte durch 13 Jahrhunderte inszeniert. Im Mittelpunkt steht die symbolische Bedeutung des Gellértbergs als Ort der Macht: Über Jahrhunderte hinweg spiegelten Bauwerke und Zeichen auf seinem Gipfel die jeweiligen Herrschaftsverhältnisse wider.