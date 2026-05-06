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Graz
Über 225.000 Wahlberechtigte bei Graz-Wahl am 28. Juni
Am 28. Juni küren 225.892 Wahlberechtigte (223.512 im Jahr 2021) - nach vorläufigen Zahlen - den Grazer Gemeinderat. Dies gab Wahlreferent Wolfgang Schwartz am Mittwoch im Grazer Rathaus bekannt. Die endgültigen Zahlen liegen dann um den 26. Mai vor. Gewählt werden auch die Bezirksräte und der Migrantinnenbeirat. Es gibt im Gegensatz zu früheren Urnengängen keinen vorgezogenen Wahltag, aber die Möglichkeit zur Briefwahl und zur Abgabe dieser Stimmen per Post oder persönlich.