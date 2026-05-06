Man muss nicht nur an Stanley Kramers Klassiker „Urteil von Nürnberg“ denken, wenn man sich mit filmischen Adaptionen dieses Meilensteins der Nachkriegsjustiz auseinandersetzt. Etwa 20 Werke haben sich mit den Prozessen gegen führende Nationalsozialisten des Dritten Reiches von 1945 bis 1949 auseinandergesetzt. Jedes davon war zugleich ein Spiegel seiner Entstehungsepoche. Bei Kramer waren es der Kalte Krieg, die Notwendigkeit, Deutschland als Verbündeten der USA milde zu stimmen, sowie der gleichzeitig in Jerusalem stattfindende Adolf-Eichmann-Prozess, die Erzählung vom „Schreibtischtäter“ und der „Banalität des Bösen“.

James Vanderbilt, der bei der jüngsten filmischen Adaption „Nürnberg“ Regie geführt und das Drehbuch geschrieben hat, behandelt andere Themen. Um den Faschismus, der in jedem Land die Oberhand gewinnen könnte. Um Medienmanipulation, die Starpower politischer Blender. „Bei uns könnte so etwas nicht passieren“, meint eine Reihe amerikanischer Politiker und Generäle lakonisch, während sie über den Prozess sprechen. Mit einem Blick über den großen Teich ist unschwer zu erkennen, worauf der Film hinaus will. Amerika, das selbsternannte Bollwerk der Demokratie, befindet sich auf fragwürdigen Abwegen.

Narziss und Nazi: Hermann Göring

Der Prozess, der so bahnbrechend war, da es vor 1945 kein internationales Recht gab, das individuelle Strafbarkeit von Staatsoberhäuptern oder Militärführern für Kriegsverbrechen klar definierte, bezieht die Perspektive des Psychiaters Douglas Kelley (Rami Malek). Dieser wird als Betreuer der NS-Eliten nach Deutschland abkommandiert, wo er diese psychologisch bewerten soll. Vor allem von der narzisstischen Aura von Hitlers Nachfolger Hermann Göring (Russell Crowe) ist er fasziniert. In Gesprächen mit ihm glaubt er zunächst noch einen Funken Menschlichkeit zu entdecken. Doch auch für ihn offenbart sich bald das Hannah-Arendtsche-Prinzip der Banalität. Die Alltäglichkeit dieser Menschen, ihre bewusste Ignoranz dessen, was sie getan haben, macht sie gefährlicher als die barbarischen Monster, die die Welt aus ihnen machen will.

Russell Crowe gibt als Göring ganz den Charmeur, sein Deutsch im englischen Original ist holprig, aber bemüht. Auch sonst geizt der Cast nicht mit großen Namen. Michael Shannon gibt den Chefankläger Robert H. Jackson, Richard E. Grant sein britisches Pendant Sir David Maxwell Fyfe, Leo Woodall ist Kelleys Assistent und dessen moralisches Gewissen. Doch historisch gibt der Film wenig Neues her, vielmehr bedient sich der Film alter Klischees des Genres. Der Fokus liegt auf den amerikanischen Helden, auf lange Monologe und ein Abhaken von zeitlichen Stationen und Orten. Die aalglatte Inszenierung ohne klare Handschrift erinnert an die großen Historiendramen, die bis vor 20 Jahren noch auf die Oscars schielten und meist auch gewannen. Vanderbilt gelingt ein schulmäßiges Beispiel eines Anti-Kriegsfilms. Aber das ist manchmal nicht die effektivste Art, Zeitgeschichte zu vermitteln.