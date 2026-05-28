Langsam wird es wärmer und die Tage werden länger. Ehe man sich versieht, rücken auch schon die Sommerferien näher. Gerade berufstätige Eltern stehen jedes Jahr vor der Aufgabe, eine passende Betreuung und sinnvolle Beschäftigung für ihre Kinder in den Ferienwochen zu finden. Im Lavanttal gibt es auch heuer wieder einige Angebote. Verschiedene Institutionen und Vereine organisieren Sommercamps, die Abwechslung und Spaß in den Ferienalltag der Kinder und Jugendlichen bringen.

Fußballbegeisterte Kinder und Jugendliche kommen im Sommer 2026 auf alle Fälle auf ihre Kosten: Das WAC Fußball-Camp findet von 13. bis 17. Juli in der Lavanttal Arena statt und richtet sich an Kinder und Jugendliche der Jahrgänge 2013 bis 2019. Geboten werden Trainingseinheiten sowie ein abwechslungsreiches Programm mit viel Bewegung und Spaß. Im Preis von 295 Euro sind Frühstück und Mittagessen sowie ein Camp-Package mit personalisiertem Trikot, Hose, Socken, Trinkflasche und Ball enthalten. Für Geschwisterkinder, Mitglieder oder Vereinsspieler gilt ein ermäßigter Preis von 275 Euro. Die Anmeldung ist bis 10. Mai über die Facebook-Seite „WAC Nachwuchs“ möglich.

Aktuell sind noch Plätze frei

Das ATSV Trainings- und Erlebnis-Camp wird von 20. bis 24. Juli angeboten und richtet sich an die Jahrgänge 2012 bis 2020. Organisiert wird es von Robert Haberfellner und Otto Wegschneider. Das Programm ist breit gefächert. Die Kinder übernachten in der Sporthalle Wolfsberg, alternativ besteht die Möglichkeit, zu Hause zu schlafen. Im Preis von 280 Euro sind Vollpension, Trainingsbekleidung, Erinnerungsstücke sowie sämtliche Programmpunkte wie ein Grillabend mit Lagerfeuer enthalten. Die Anmeldung erfolgt über ein Formular auf atsvwolfsberg.at, die Teilnehmergebühr ist bis spätestens 24. Juni zu überweisen. „Aktuell sind noch Plätze frei!“, so Obmann Otto Wegschneider.

Spiel und Spaß im Freien

Die Organisatorin der „Sunrise Kids Camps“, Lisa Ramsbacher, bietet heuer zwei unterschiedliche Camps an: „Die Kids können sich vor allem auf viel Abwechslung freuen und bei Schönwetter auf Spiel und Spaß im Freien.“ Von 27. bis 31. Juli findet das „AKTIV Camp“ täglich von 7.30 bis 14.30 Uhr statt. Es richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen 11 und 14 Jahren. Ausgangspunkt ist die „Abenteuer Basis“ in St. Stefan. Am Programm stehen Outdoor-Aktivitäten wie Radfahren, Wanderungen und Baden. Ein Vormittagssnack ist im Preis von 195 Euro inkludiert. Eine Woche später, von 3. bis 7. August, folgt das „SOMMER Camp“ für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren. Es findet täglich von 7.30 bis 13.30 Uhr in der MMS Wolfsberg statt. Im Mittelpunkt stehen unter anderem kreative und spielerische Angebote wie Basteln, Malen und Bauen. Auch Bewegung und gemeinsames Spielen gehören zum Camp-Alltag. Zusätzlich ist eine Schatzsuche geplant. Auch hier ist ein Vormittagssnack im Preis von 188 Euro enthalten. Zurzeit gibt es in beiden Camps noch freie Plätze.

„Camp Glückskind“ bietet diesen Sommer gleich drei unterschiedliche Camps im Lavanttal an. Die Anmeldung erfolgt über die Webseite campglueckskind.com. Für Geschwisterkinder sowie bei der Buchung mehrerer Camps werden Rabatte angeboten. Die Camps finden jeweils von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und am Freitag von 8 bis 14 Uhr in der Volksschule (VS) St. Johann statt und richten sich an Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 13 Jahren.

Den Auftakt macht die „Abenteuerwoche“ von 27. bis 31. Juli. Wie jedes Jahr wird den Kindern einiges geboten. Sie können unter anderem an einer Stich-Schatzsuche (Lilo und Stitch) teilnehmen, Skateboard fahren und sich auf zahlreiche Gruppenspiele freuen. Außerdem stehen Ausflüge ins Stadionbad und das Dekorieren und Verkosten eigener Kuchenstücke auf dem Plan. Ein Volleyball- und Fußballturnier ist ebenfalls vorgesehen. Auch die 10 Meter lange Wasserrutsche und der Wasserpark, die bei den Teilnehmenden immer sehr gut ankommen, dürfen und werden auch heuer nicht fehlen. Die Verpflegung ist im Preis von 245 Euro enthalten.

Darüber hinaus werden zwei Musical-Camps angeboten. Von 3. bis 7. August findet das „Musical Camp Schneewittchen“ statt, von 10. bis 14. August das „Musical Camp Vaiana“. Die Kinder studieren ein Disney-Musical ein und arbeiten dabei mit erfahrenen Musicaldarstellern und Gesangslehrerinnen zusammen. Am letzten Camptag wird das Musical vor Familie und Freunden auf einer richtigen Bühne aufgeführt. „Jeder ist willkommen – mit oder ohne Erfahrung im Schauspiel oder Gesangsbereich. Gemeinsam kreieren wir Magie!“, so Glückskind-Gründerin Nadine Rotter. Aktuell gibt es in allen drei Camps noch freie Plätze. Die Musicalcamps sind jedoch fast vollständig ausgebucht. Alternativ wird am 30. Juli von 10 bis 17 Uhr in der VS St. Johann ein Harry Potter Musical-Workshop für Jugendliche zwischen 11 und 16 Jahren angeboten (Preis: 99 Euro). (Kein Anspruch auf Vollständigkeit.)