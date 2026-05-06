Auf zwei Rädern von Villach nach Grado

Der Alpe-Adria-Radweg ist mit Fahrrad und E-Bike die Traumroute in Richtung Süden und Meer! Besonders der abwechslungsreiche Abschnitt Villach – Udine – Grado begeistert dabei all jene, die mehr als „nur“ den Fahrtwind spüren möchten. Erfahren Sie mehr über die wechselvolle Geschichte und authentische Kultur, entdecken Sie eindrucksvolle Landschaften und genießen Sie das italienische Dolce Vita.

Weitere Informationen zum Buch inkl. Bestellmöglichkeit finden Sie hier.