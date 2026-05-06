Produkte, die Geschichten erzählen: Am 9. und 10. Mai 2026 ist der kunst & design markt wieder in Graz zu Gast. Die Seifenfabrik wird an diesem Wochenende zum Treffpunkt für alle, die besonderes Design, handgemachte Produkte und bewusste Herstellung schätzen. Rund 180 Aussteller:innen präsentieren eine vielfältige Auswahl an Mode, Schmuck, Kunst, Papeterie, Interior sowie kulinarischen Spezialitäten. Weitere Informationen: kunst-designmarkt.at