Ein 52-jähriger Taxilenker wollte lediglich helfen, dennoch endete die Aktion tödlich: Er befand sich Montagnachmittag auf dem Parkplatz des LKH Bruck an der Mur, als ein 78-jähriger Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung um Starterhilfe für seinen Wagen bat.

Bereitwillig nahm sich der Taxler Zeit und fuhr, wie bei solchen Aktionen üblich, möglichst nahe an das Fahrzeug mit der entladenen Batterie heran, um sie mit den Starterkabeln zu erreichen.

Satz nach hinten

Im Zuge dessen kollidierte er leicht mit dem Pkw des 78-Jährigen, der sich – trotz angezogener Handbremse – nach hinten bewegte. Der ältere Herr stand ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt direkt hinter dem Heck und wurde dabei von seinem eigenen Fahrzeug erfasst und zu Boden gestoßen.

Er verletzte sich dabei so unglücklich, dass sich sein Zustand nach der Erstversorgung im LKH Bruck dramatisch verschlechterte. Der 78-Jährige wurde daraufhin in das LKH Leoben überstellt, wo er am Dienstag verstarb. Die Polizei ermittelt nach wie vor in der Causa.