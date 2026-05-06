Am Dienstag gegen 19.30 Uhr musste die FF Kapfenberg-Diemlach ausrücken. Der Grund: Eine Schlange hatte sich im Motorraum eines in einer Tiefgarage abgestellten Autos verirrt. Für die Feuerwehr stellte der Einsatz keine besondere Herausforderung dar. Die Einsatzkräfte konnten das ungiftige Tier aus dem Fahrzeug befreien, freilassen und nach einer halben Stunde wieder einrücken.

Erst am Montag stießen Passanten am Grazer Schloßberg auf eine Schlange. Der zweite Fund in dieser Woche ist aber nichts Außergewöhnliches. Werner Stangl, Leiter des steirischen Reptiliennotdienstes und Experte des Steirischen Reptilien- und Amphibienvereins, sagt: „Die Schlangenpopulation wird in Wahrheit weniger und nicht mehr.“ Auch weil der Mensch den Lebensraum der Tiere immer mehr stören würde.

Vier Feuerwehrleute waren im Einsatz © FF Kapfenberg Diemlach

Dass ausgerechnet jetzt zwei Schlangen gesichtet wurden, hängt ohnehin mit der Jahreszeit zusammen. Die Tiere kommen aus der Winterstarre zurück und sind vorerst noch zutraulicher. „Die Schlangen spüren meist die Erschütterungen, die von Menschen ausgehen, aus zehn bis 15 Metern Entfernung, aber wir befinden uns in der Zeit, in der Fluchtreflex noch nicht so ausgeprägt ist.“

Während man im Frühjahr also noch häufiger Schlangen in Graz zu Gesicht bekommt, sind sie im Hochsommer meist schon verschwunden, bevor der Mensch vorstellig wird. Eine Gefahr für den Menschen sind daher die wenigsten Schlangen in Österreich.