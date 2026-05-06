Gäste, die mit der Koralmbahn (ÖBB oder Westbahn) in die Region Klopeiner See – Südkärnten - Lavanttal reisen, erhalten einmalig kostenlosen Eintritt in eines von 14 ausgewählten See-Strandbädern Südkärntens, am Klopeiner See, dem Turnersee, dem Gösselsdorfer See und dem Pirkdorfer See.

Die Aktion gilt ab Juni für Tages- und Urlaubsgäste und kann – bei Sitzplatz-Reservierung in der Westbahn oder bei SimplyGo bzw. Scotty-Buchung der ÖBB – auch mit dem Klimaticket genutzt werden. Neben dem Komfortgewinn spart sich eine vierköpfige Familie mit zwei Erwachsenen, einem Kleinkind und einem Jugendlichen bis zu 20 Euro an Eintrittsgeldern. Dazu kommen attraktive Give-aways der Region, die bei den teilnehmenden Strandbädern – solange der Vorrat reicht – ausgeteilt werden.

„Wir schaffen einen spürbaren Mehrwert bereits bei der Anreise. Wer mit der Bahn nach Südkärnten kommt, startet nicht nur bequem, sondern profitiert sofort vor Ort ganz konkret. Damit setzen wir eine besonders aufmerksamkeitsstarke und in dieser Form einzigartige Marketing-Aktion um und bieten unseren Gästen ein echtes Serviceplus“, sagt Robert Karlhofer, Geschäftsführer Tourismusregion Klopeiner See – Südkärnten – Lavanttal. Für Kärnten Werbung-Chef Klaus Ehrenbrandtner wurden mit dieser gemeinsamen Aktion Mobilität, Erlebnis und konkrete Vorteile intelligent verknüpft.

Mit der Koralmbahn direkt nach Südkärnten

Die Koralmbahn bringt Graz und Kühnsdorf am Klopeiner See in 33 Minuten zusammen, Wien ist nur mehr rund drei Stunden entfernt und auch die Anreise aus dem Westen – beispielsweise aus Zürich oder München – wird attraktiver. Damit wird die autofreie Anreise in den absoluten Süden Österreichs deutlich einfacher, schneller und bequemer.

Züge der Westbahn aus den Richtungen Wien/Graz sowie Villach/Klagenfurt machen mehrmals täglich am Bahnhof Kühnsdorf – Klopeiner See Halt – ab 29. Mai fünfmal täglich pro Richtung. Unter der Woche wird Kühnsdorf somit – inklusive der Fernverkehrszüge der ÖBB – sechsmal täglich aus Wien und achtmal täglich aus Graz und Villach direkt angesteuert. Hinzu kommt ein täglicher Direktzug aus München sowie ein täglicher Night Jet aus Zürich. Am Wochenende erhöht sich die Anzahl der Direktverbindungen von Wien auf sieben, von Graz auf neun.

Außerdem bedienen die ÖBB den Bahnhof St. Paul im Lavanttal 29-mal täglich auf Verbindungen zwischen Wien/Graz und Klagenfurt. Mit einem einmaligen Umstieg in die Regionalbahn erreicht man dann vom Lavanttal aus ohne große Wartephase auch den Bahnhof Kühnsdorf - Klopeiner See oder die Bahnhöfe in Bleiburg.

Bahnanreise zum Klopeiner See und den Südkärntner Seen, Bahnticket wird Eintrittsticket in Strandbäder im Juni © Tourismusregion Klopeiner See - Südkärnten - Lavanttal

„Gerade vor dem Hintergrund der aktuell steigenden Kosten im Individualverkehr trägt diese Aktion dazu bei, mehr Menschen auf die Schiene zu bringen“, sagt ÖBB-Vorstand Sabine Stock. „Wenn Anreise und Erlebnis ineinandergreifen, wird Mobilität zum echten Teil des Urlaubsgefühls. Genau das macht diese Aktion so besonders“, ist auch Westbahn-Geschäftsführer Marco Ramsbacher begeistert.

Vom Bahnhof zum See

Für die Weiterfahrt zu den Seen stehen ergänzend der Bahnhoftransfer (ÖBB), das Postbus Shuttle Südkärnten, der öffentliche Nahverkehr sowie ein durch die Tourismusregion eigens eingerichtetes See-Shuttle zur Verfügung. Dieses ist auf die An- und Abreisezeiten eines typischen Badetags abgestimmt, vom 1. Mai bis 27. September täglich im Einsatz und im offiziellen Fahrplan der Kärntner Linien integriert.