Nach einem schneearmen Winter, der auch für die Bergrettungsortsstelle Reichenau an der Rax relativ ruhig verlief, hat das Einsatzgeschehen mit dem Einsetzen der Schneeschmelze im steirisch-niederösterreichischen Grenzgebiet rasant zugenommen. Allein seit Anfang April musste die Bergrettung so schon zu acht Einsätzen ausrücken.

Den Anfang fand diese Serie am 3. April, als man um 21.30 Uhr von zwei jungen Tschechinnen mittels Notruf alarmiert wurde. Die Frauen waren mit den noch tiefwinterlichen Verhältnissen auf der Rax überfordert und gerieten wegen fehlender Tourenplanung und unzureichender Ausrüstung in Bergnot. Bei Schneesturm, Nebel und Kälte stiegen fünf Bergretter zu den unterkühlten Frauen und ihrem Hund auf und konnten sie zunächst wieder aufwärmen und anschließend sicher ins Tal bringen.

Die Frauen waren unzureichend ausgerüstet © Bergrettung Reichenau

Nur zwei Tage später wurde die Schneelage dann einer ungarischen Familie zum Verhängnis: Sie bog irrtümlich in den Hoyossteig ein, der im oberen Bereich noch stark verschneit war. Nach dem Notruf wurden die vier Personen in zwei Flügen mit dem Polizeihubschrauber gerettet, die Bergrettung übernahm beim Weichtalhaus deren Versorgung.

Kletter- und Wanderunfälle

Ähnlich ging es in den nächsten Wochen weiter: Am 9. und 12. April mussten verirrte Wandergruppen ebenfalls mittels Polizeihubschrauber gerettet werden. Gegen Monatsende kam es an aufeinanderfolgenden Tagen zu zwei Kletterunfällen entlang derselben Route: Einer der beiden betroffenen Männer, ein 70-jähriger Wiener, erlitt dabei kopfüber hängend ein Hängetrauma.

Das verlängerte Wochenende um den 1. Mai brachte schließlich noch zwei weitere Einsätze. Nachdem man am Samstag zunächst einem gestürzten E-Mountainbiker geholfen hatte, musste die Bergrettung wenige Stunden später zur Rettung einer 58-Jährigen ausrücken, die sich als Teil einer sechsköpfigen Wandergruppe am Knöchel verletzt hatte. Nach einer aufwendigen Rettungssaktion, bei der unter anderem der Helikopter zum Einsatz kam, konnte die Frau am Abend letztlich ins Krankenhaus geflogen werden.