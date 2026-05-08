Klimawandel, Teurung, Bürokratie und hohe Belastung: Die Herausforderungen in der heutigen Landwirtschaft sind vielfältig und umfassend. Im Angesicht dessen scheint es auch wenig verwunderlich, dass immer mehr Landwirtschaften von der Landkarte verschwinden, weil sie etwa aus finanziellen Gründen schließen müssen.

Auch die Nachfolge gestaltet sich in vielen Fällen schwierig, insbesondere wenn im eigenen Familienverbund niemand diese antreten will. Wie ein Hof trotzdem erhalten bleiben kann, zeigt sich am Beispiel des Gruberhofs im obersteirischen Etmißl (Gemeinde Thörl), dem sich nun am Sonntag (19.15 Uhr) auch eine Dokumentation des Formats „Unter unserem Himmel“ im Bayerischen Rundfunk widmet.

Unter dem Titel „Hof in neuen Händen“ porträtiert der junge Ennstaler Regisseur Bernhard Wohlfahrter darin junge Hofübernehmerinnen und -übernehmer, die Landwirtschaften mit viel Hingabe weiterführen. Einer davon ist der Steirer Christoph Feierabend, der zum Jahreswechsel außerfamiliär den Gruberhof in Etmißl von Isolde und Heinz Schwarz übernommen hat. Die Altbauern unterstützen ihn und seiner Frau Maddie aber trotz der Pension weiterhin tatkräftig.

Der Ennstaler Autor und Regisseur Bernhard Wohlfahrter war für die Dokumentation weit unterwegs © Martin Huber

„Ich bin mit Tieren aufgewachsen, das kann man nicht von einem auf den anderen Tag ablegen“, erzählt Heinz Schwarz in der Dokumentation, während er und Feierabend Rinder auf eine neue Weide bringen. Obwohl er selbst auf keinem Bauernhof aufgewachsen ist, bezeichnet Feiertag die Landwirtschaft trotzdem als seine „Berufung“. „Ich hab’ schon in der Volksschule gesagt, dass ich nach Hafendorf (Anm. auf das Agrarbildungszentrum) gehen und Bauer werden will“, erzählt er Wohlfahrter, der für den Beitrag auch Bauernhöfe im Innviertel, Mittelfranken oder Niederbayern aufsuchte.