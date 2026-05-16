21. Mai 2024, Prag: Österreichs Eishockey-Nationalteam steht nach einer unglaublichen WM-Performance fast mit leeren Händen da. Natürlich nur fast, denn der so wichtige Klassenerhalt ist freilich gelungen. Aber dennoch, die Stimmung ist getrübt. Warum eigentlich? Österreich hat soeben nach einem Sensationssieg über Finnland, einem Punktgewinn gegen Kanada (nach 1:6-Rückstand) und erledigten Pflichtaufgaben die Chance aufs erstmalige Viertelfinale seit 1994 verpasst, verliert gegen die bereits fix abgestiegenen Briten, die sogar eine durchzechte Nacht in Tschechien hinter sich haben, mit 2:4.

„Ganz klar, da sind wir komplett an uns gescheitert“, ärgert sich KAC-Verteidiger Clemens Unterweger, damals selbst Torschütze, heute noch. Heute beginnt für ihn seine bereits sechste Weltmeisterschaft mit Team Austria in Zürich. Sein 35. Spiel auf der großen Bühne wird er zwei Jahre nach dem kuriosen Aufeinandertreffen heute wieder gegen die Briten bestreiten. „Wir wissen, dass sie einige gute Einzelspieler haben, die ihnen Spiele gewinnen können. Sie haben auch damals gut gegen uns gespielt“, weiß der Osttiroler, der über die Favoritenrolle dennoch nicht diskutieren will: „Wir müssen auf uns schauen.“

Auf sich und aufeinander schauen konnten viele Topspieler aus der heimischen Liga schon früh, denn bis auf die Meistercracks aus Graz waren die anderen schon nach dem Viertelfinale da. „Ungewohnt, vor allem nach den letzten Jahren“, sagt Unterweger inzwischen wieder lächelnd nach dem frühen KAC-Aus gegen Fehervar. Und weiß auch: „Das kann für uns schon ein Vorteil sein, wir kennen uns alle gut, die Stimmung ist gut, jeder freut sich.“

Die Führungsspieler sind heuer besonders gefragt

Gleichzeitig musste Österreich mit den verletzungsbedingten Absagen der heimischen A-Prominenz (u. a. Marco Kasper, Marco Rossi, Lukas Haudum, Benjamin Baumgartner) umgehen, weshalb auch auf Routiniers wie Unterweger eine wichtige Aufgabe in Kommunikation und Integration besteht. „Wir reden von Beginn an sehr viel darüber, was uns erwartet und dass es nicht leicht wird. Einige sind zum ersten Mal dabei, die jungen gaben auch einiges an Elan“, so Unterweger.

Elan wird es auf dem Weg zum nächsten Klassenerhalt auf jeden Fall brauchen. Ob man nach dem Viertelfinaleinzug im Vorjahr in Herning diesmal weiter vorausblickt? „Nein, der Klassenerhalt ist das oberste Ziel“, stellt Unterweger klar.

Torhüter-Rotation auf dem Weg zum Klassenerhalt

Das späte Dazustoßen von AHL-Legionär Vinzenz Rohrer hat positive Auswirkungen auf die vier Centerpositionen, die wegen vieler Verletzter gar nicht so leicht zu besetzen waren. Jetzt ist klar: Benjamin Nissner, Rohrer, Mario Huber und Leon Wallner agieren in der Mitte. Wallner hat sein Ticket fürs WM-Debüt damit in der Tasche, aus dem Quartett der anderen Neulinge, Maxi Rebernig, Ian Scherzer, Leon Kolarik und Tim Harnisch werden zwei auf die Tribüne müssen.