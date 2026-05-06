Wer derzeit ein künstliches Hüftgelenk erhält, kann davon ausgehen, dass es bis zum Lebensende funktionstüchtig bleibt. Kanadische Wissenschafter errechneten jetzt auf der Basis von mehreren Millionen Betroffenen eine Erfolgsrate von rund 92 Prozent nach 30 Jahren, schrieben sie in der Medizin-Fachzeitschrift „The Lancet“. Das heißt: Auch nach 30 Jahren sind noch rund 92 Prozent der künstlichen Hüftgelenke in Ordnung.

„In den letzten 20 Jahren hat die Verwendung moderner Gleitpaarungen bei der Hüfttotalendoprothese den Implantatverschleiß und möglicherweise auch die Lebensdauer deutlich verändert“, schrieb Veronica Pentland von der Queens School of Medicine in Kanada.

Bisher gab es demnach keine groß angelegte Studie, welche die Haltbarkeit aktueller Implantate für den Hüftgelenksersatz untersucht hat. Nach jahrzehntelanger Entwicklung ist die moderne Technik bei hochvernetztem Polyethylen und Keramikoberflächen der dritten und vierten Generation angelangt.

Daten von Millionen Fällen

Die Wissenschafter suchten nach klinischen Studien und nach Registern, welche für Analysen der Haltbarkeit der Implantate geeignet waren. „Wir identifizierten 1.904.237 Hüfttotalendoprothesen in 29 klinischen Studien und auch acht nationale Gelenksregister“, schrieben die Wissenschafter.

Die Analyse der wissenschaftlichen Studien ergab eine Gesamtüberlebensrate der Implantate von 97 Prozent in einem Zeitraum von 20 Jahren. Die auf den Gelenksregisterdaten basierende Überlebensrate betrug nach 20 Jahren 93,6 Prozent. Hochgerechnet auf Basis dieser Daten ergab sich eine prognostizierte Haltbarkeit von 92,8 Prozent nach 25 Jahren und von 92,1 Prozent nach 30 Jahren.

Schon frühzeitige Operationen möglich

Ehemals – ohne Verwendung der modernsten Materialien für die Gleitflächen der künstlichen Hüftgelenke – ging man von einer Haltbarkeit der Implantate von knapp 60 Prozent nach etwa 25 Jahren aus. Die Verbesserungen können zum Beispiel bei Menschen mit frühzeitigen chronischen Hüftgelenksproblemen zu einer Operation in jüngerem Alter führen, weil man auf die lange Funktionsfähigkeit vertrauen kann. Das kann den Betroffenen mit Hüftgelenksarthrose jahrelange Schmerzen bzw. Behinderung ersparen.