Seit 25. April ist im Rathaus Murau die Ausstellung „Starke Frauen – Anna Neumann und ihre Zeit“ zu sehen. Initiiert wurde sie von den Murau-Botschafterinnen. Ergänzt wird die Schau heuer durch Werke der aus Knittelfeld stammenden Malerin Gerlinde Gschwendtner.

Gschwendtner entdeckte ihre künstlerische Begabung bereits früh. „Schon als Kind konnte ich Farben benennen und habe meinen eigenen Stil entwickelt“, erzählt die Künstlerin. Nach der Matura in Judenburg studierte sie an der Kunstakademie in Wien, wo ihr Talent rasch erkannt wurde. Zusätzlich absolvierte sie ein Geschichtsstudium.

Beruflich war Gschwendtner unter anderem im Lungau als Lehrerin tätig, wo sie auch künstlerische Talente bei Schülerinnen und Schülern förderte. Einige ihrer ehemaligen Schüler sind heute selbst in der Kunst tätig. Weitere Stationen führten sie nach Deutschland, in die Schweiz und nach Italien, wo sie ausstellte und Seminare hielt.

In Murau zeigt sie einen Querschnitt ihres Schaffens. Im Zentrum ihrer Arbeiten stehen Licht und Schatten: „Ich male keine Hautfarben, sondern Reflexionen des Lichts“, beschreibt sie ihren Zugang.

Die Ausstellung ist noch bis 31. August während der Öffnungszeiten des Rathauses zugänglich.