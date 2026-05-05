Eine Tragödie ereignete sich am vergangenen Sonntag in der niederösterreichischen Fußball-Landesliga. In der 52. Minute der Partie Kilb gegen Ybbs wurde Robert Klaminger bei den Gästen ausgewechselt. Der Spieler klagte über Schmerzen im Brustbereich. In der Umkleidekabine kam beim 29-Jährigen Übelkeit dazu, weshalb die Rettung verständigt wurde. Auf der Fahrt ins Krankenhaus trat beim Amateurfußballer Kammerflimmern ein, wenig später war Klaminger verstorben. „Es ist eine Tragödie. Unsere Gedanken und unser aller Mitgefühl sind bei der Familie. In solchen Momenten wird der Fußball zur absoluten Nebensache“, sagt Obmann Christian Eplinger. Besonders tragisch: Zwillingsbruder Thomas spielt ebenfalls für Ybbs und stand in der Partie auf dem Feld.