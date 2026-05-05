Martin Kaltenegger freut sich über die Verleihung des Berufstitels „Ökonomierat“ am 24. April durch Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Norbert Totschnig, im Landwirtschaftsministerium am Stubenring in Wien. „Ökonomierat“ ist ein Ehrentitel, der für besondere Verdienste verliehen wird. Die Ehrung zählt zu den höchsten Auszeichnungen im Bereich der Land- und Forstwirtschaft und würdigt Persönlichkeiten, die über viele Jahre hinweg besondere Leistungen für die Versorgung, Entwicklung und Weiterentwicklung der heimischen Landwirtschaft erbracht haben.

Kaltenegger stammt vom landwirtschaftlichen Betrieb vulgo „Kirchenbauer“ aus Allerheiligen bei Fohnsdorf. Er bewirtschaftet in St. Johann am Tauern einen Forst- und Grünlandbetrieb mit Fischteichen und vertrat als Landeskammerrat die Interessen der Bauern in der Region. Kaltenegger legte 2023 sein Amt als Kammerobmann im Murtal zurück.