Beim Eintreffen der Feuerwehren waren die sechs Verletzten bereits aus ihren Autowracks geklettert. Sie saßen bei Außentemperaturen von minus zehn Grad am Straßenrand, wurden in Wärmedecken gehüllt und schlussendlich der Rettung übergeben.

Verursacht hat den folgenschweren Unfall auf der B 69 in Arnfels (Bezirk Leibnitz) ein 19 Jahre alter Lehrling. Er war im Jänner am späten Abend auf der Südsteirischen Grenzstraße unterwegs. Auf einer Straße, die er laut eigenen Angaben zuvor erst einmal und dies bei Tageslicht befahren hatte.

Unfall: Linienbus überholt, Auto erfasst

Am Montag sitzt der junge Türke wegen fahrlässiger Körperverletzung am Grazer Straflandesgericht. „Ja, es war meine Schuld, dass es zum Unfall gekommen ist“, sagt er ohne Umschweife. „Ich habe eine Möglichkeit gesehen, zu überholen. Aber ich habe die Situation falsch eingeschätzt, die Kurve einfach übersehen.“

Beim Überholvorgang hat der unbescholtene Angeklagte in einem Zug zunächst einen Pkw und dann einen Linienbus überholt. Als er aber auf gleicher Höhe mit dem Bus war, sah er Lichter eines entgegenkommenden Fahrzeugs. „Die Länge eines Linienbusses ist trügerisch beim Überholen. Haben Sie noch versucht zu bremsen?“, will Richter Raimund Frei vom Unfallverursacher wissen. Dieser bejaht. „Ich wollte auch nach links ausweichen, weil da eine Haltestelle war. Ich bin aber trotzdem kollidiert. Aber nicht hundertprozentig frontal, sondern etwas schräg. Ich entschuldige mich bei der Familie von ganzem Herzen.“

Ehepaar bei Frontalcrash verletzt

Im anderen Fahrzeug saß ein Ehepaar, selbst hatte der Türke drei junge Beifahrer an Bord – alle sechs wurden verletzt. „Es ist pures Glück, dass Sie da gesund aussteigen“, kommentiert der Vorsitzende die Bilder des Unfalls. „Ihre Rettung war Ihr großer Mercedes.“ – „Ich bin Gott jeden Tag dafür dankbar und bete auch. Ich kann mich bei der Familie nur entschuldigen.“

Der 19-Jährige wird schuldig gesprochen. Er erhält eine unbedingte Geldstrafe (900 Euro) und eine bedingte Freiheitsstrafe (vier Monate Haft). Dazu muss er Teilschmerzensgeld an das verletzte Ehepaar bezahlen und Präventionsarbeit vor Fahrschülern absolvieren, ihnen von seinem Unfall erzählen. „Einverstanden. Vielen Dank.“