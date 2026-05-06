Am 30. Mai können sich Interessierte einen Einblick in die steirische Burg gewinnen. Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) lädt nämlich zum Tag der offenen Tür. Das Ziel: Einen Blick hinter die Kulissen der steirischen Landesregierung zu ermöglichen.

„Ich lade interessierte Steirerinnen und Steirer dazu ein, die historischen Räumlichkeiten aus nächster Nähe kennenzulernen. Vom Regierungssitzungszimmer bis zu meinem Büro öffnen wir die historischen Räumlichkeiten, die sonst nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind“, sagt Kunasek, der persönlich durch die Räumlichkeiten führen will.

Burg mit historischer Tradition

Die Burg sei demnach nicht nur Arbeitsplatz, sondern auch ein Ort, an dem Geschichte zu Hause ist. Besucherinnen und Besucher können demnach originale archäologische Fundstücke, die im Zuge der aktuell laufenden Revitalisierung der Grazer Burg gefunden wurden, ansehen. Ebenso sollen Faksimile der Georgenberger Handfeste sowie der Herzoghut in digitaler Form besichtigt werden.

Für eine Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich. Diese kann entweder über die App „Land Steiermark“ oder über diesen Link erfolgen.

Die Burg blickt bereits jetzt auf eine bewegte Geschichte zurück. Erbaut wurde sie im Jahr 1438 durch Herzog Friedrich V. Ab 1564 war Graz die Hauptstadt der habsburgischen Länder, die als Innerösterreich zusammengefasst waren (Steiermark, Kärnten, Krain, Küstenland) und von der Grazer Burg aus regiert wurden. Seit 1922 ist sie Sitz des steirischen Landeshauptmannes