Dieser Kontrast ist spannend: In den stilvollen Räumen der Galerie 3 in Klagenfurt trifft man derzeit mit Franco Kappl auf einen „alten Bekannten“ aus Kärnten. „Zartheit und Vehemenz“, so Galeristin Lena Freimüller, treffen unter dem Titel „Seven Breezes Blowin´“ in Kappls großformatigen, abstrakten und gestischen Gemälden aufeinander. Im Kabinett hingegen dominiert die Zartheit - bei den maßstabsgetreuen Insektenzeichnungen, den kleinen feinen Beobachtungen der Osttirolerin Alexandra Kontriner. Sie legt die Natur gleichsam unter das Mikroskop, schaut genau hin und fordert so den Blick der Betrachterin heraus.

© Puch/Galerie 3

Ist es hier die Schönheit des Unscheinbaren, die mit Bleistift oder als Schwarz-Weiß-Aquarell auf Büttenpapier gebannt wird, beeindruckt der einstige Arnulf Rainer-Schüler Franco Kappl mit seiner ungestümen, kraftvollen Bildsprache. Die war zuletzt bei einer Doppelausstellung gemeinsam mit Suse Krawagna 2021 im Museum Moderner Kunst in Klagenfurt zu sehen, aber auch schon Lena Freimüllers Mutter Renate hatte die eindringlichen, expressiven Arbeiten des 1962 geborenen und nach Jahren im Ausland nach Kärnten zurückgekehrten Künstlers in der Galerie 3 ausgestellt.