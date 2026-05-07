Die drei Freiwilligen Feuerwehren (FF) der Marktgemeinde Greifenburg – Greifenburg, Bruggen und Hauzendorf – haben nach über 20 Jahren wieder gemeinsam einen Blaulichtball veranstaltet. Der Abend wurde nicht nur zu einem gesellschaftlichen Höhepunkt, sondern auch zu einem starken Zeichen gelebter Kameradschaft. Im feierlichen Rahmen konnten im Beisein von Bürgermeister Josef Brandner sowie den Feuerwehrkommandanten der drei Wehren 5000 Euro an die Feuerwehrjugend Greifenburg übergeben werden. Damit wird ein Teil der neuen Uniformen finanziert. Zudem soll das Geld gezielt eingesetzt werden, um Aktivitäten zu ermöglichen, die den Zusammenhalt unter den jungen Florianis weiter stärken. Die 19 engagierten Mitglieder freuten sich über die großzügige Summe.

Gemeindefeuerwehrkommandant Rupert Moritzer betonte bei der Übergabe: „Dieser Ball war weit mehr als eine Veranstaltung – er zeigt, was möglich ist, wenn wir als Feuerwehren gemeinsam an einem Strang ziehen. Dass wir heute 5000 Euro an unsere Feuerwehrjugend übergeben können, erfüllt uns mit Stolz – denn damit investieren wir direkt in unsere Zukunft.“