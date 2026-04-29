Glamour, Witz und Herz: „Hello, Dolly!“ begeistert in Klagenfurt

Nach „La Cage aux Folles“ präsentiert das Stadttheater Klagenfurt einen weiteren Musical-Hit aus der Feder von Jerry Herman, der über eine Bearbeitung von Thornton Wilder auf die Posse „Einen Jux will er sich machen“ von Johann Nestroy zurückgeht. Neben überragenden Shownummern wie „Put On Your Sunday Clothes“ und dem Titelsong „Hello, Dolly!“ lebt dieses Musical von der Ausdruckskraft der beiden Hauptcharaktere, verkörpert von Tim Grobe und Carin Filipcic.

Heiratsvermittlerin vermittelt sich selbst – so könnte man die Geschichte von Jerry Hermans Erfolgsmusical in aller Knappheit zusammenfassen. Die lebenslustige Witwe Dolly Gallagher Levi ist Heiratsvermittlerin mit sensationeller Erfolgsquote. Kein Wunder, dass der äußerst schwer vermittelbare Horace Vandergelder sich als Kunde an sie wendet. Vandergelder ist zwar reich, doch ausgesprochen kauzig und hält alle Menschen für Idioten. Dolly fasst schnell den Plan, den Unternehmer selbst zu heiraten, verschafft ihm jedoch zunächst ein Date mit der Hutmacherin Irene Molloy in New York. Während Vandergelder „geschäftlich“ verreist, beschließen seine Angestellten Cornelius und Barnaby, die sturmfreie Zeit für einen Ausflug in die Großstadt zu nutzen – wo es sie als Erstes in Mrs. Molloys Hutladen verschlägt, in dem ihr Chef gerade auf Frauenschau geht. So hat Dolly alle Hände voll zu tun, um die Situation zu moderieren …

Weitere Infos und Tickets: stadttheater-klagenfurt.at